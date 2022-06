La Juventus sta riflettendo su quelli che dovrebbero essere i rinforzi giusti per migliorare una rosa che nella stagione 2021-2022 ha palesato diverse lacune soprattutto a centrocampo. Al contempo, però, andranno sostituiti alcuni giocatori che hanno già lasciato Torino, ovvero Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

Il mercato in entrata bianconero dipenderà anche dalle cessioni. I dirigenti del club piemontese, non a caso, starebbero cercando di piazzare altrove alcuni elementi considerati poco adatti al progetto tattico di Massimiliano Allegri.

Nella lista dei partenti ci sarebbero Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean, senza dimenticare alcuni giocatori che rientreranno dai prestiti e che a luglio saranno in ritiro con la Juventus. Ci riferiamo soprattutto a Radu Dragusin, Merih Demiral e Nicolò Rovella.

Demiral potrebbe essere ancora riscattato dall'Atalanta entro metà giugno, anche se sembra che i bergamaschi non siano disposti a spendere 20 milioni di euro più bonus per l'acquisto definitivo. Qualora rientrasse alla Juventus, il difensore turco non sarebbe destinato a restare alla Continassa.

Fra le squadre potenzialmente interessate a Demiral potrebbe esserci la Roma, alla ricerca di un difensore veloce, giovane e duttile.

I giallorossi starebbero seguendo anche Rovella, che dopo un inizio di stagione promettente nel Genoa, nella seconda parte dell'annata è finito in panchina.

Demiral e Rovella sarebbero due obiettivi della Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma potrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per Merih Demiral e Nicolò Rovella.

Il difensore turco ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, mentre quella del centrocampista milanese si aggira intorno ai 20 milioni.

La Juventus, se dovesse riuscire a cedere ai giallorossi i due calciatori, potrebbe garantirsi un tesoretto utile da reinvestire sul mercato in entrata.

I bianconeri potrebbero anche proporre uno scambio al club capitolino.

Demiral e Rovella potrebbero essere offerti come contropartite tecniche per l'eventuale acquisizione del cartellino di Nicolò Zaniolo. Quest'ultimo ha un costo di mercato di circa 60 milioni di euro, dunque se si dovesse avviare una trattativa in questi termini, la Juventus dovrebbe aggiungere anche un corrispettivo in denaro che - si ipotizza - potrebbe essere almeno di 20 milioni.

Il mercato della Juventus da Di Maria a De Paul

La Juventus avrebbe messo nel mirino Nicolò Zaniolo. Il romanista sarebbe il giocatore ideale per il 4-3-3 di Allegri in supporto a Vlahovic e Chiesa.

Il reparto offensivo potrebbe arricchirsi di altri due nuovi arrivi. In quest'ottica, piacciono Angel Di Maria e Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Per il centrocampo, invece, oltre a Paul Pogba la Juventus potrebbe prelevare Rodrigo De Paul in prestito dall'Atletico Madrid.