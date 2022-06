La Juventus è al lavoro per potenziare la ross in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino ci sarebbe l'attaccante Marko Arnautovic del Bologna, ma anche il centrocampista Luis Alberto della Lazio.

Potrebbe invece lasciare la Serie A Denzel Dumfries dell'Inter, che potrebbe essere richiesto dal Chelsea come contropartita tecnica per l'affare Romelu Lukaku.

Allegri sulle tracce di Marko Arnautovic

Secondo alcune indiscrezioni di stampa i dirigenti della società bianconera avrebbero avuto un incontro a Milano con l'entourage di Marko Arnautovic.

L'attaccante del Bologna piacerebbe come vice Dusan Vlahovic e avrebbe le caratteristiche tecniche per giocare in diversi ruoli dell'attacco. Il calciatore ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e piacerebbe pure a Napoli e Roma.

Intanto la Juventus seguirebbe con attenzione anche il profilo di Luis Muriel, che ha il contratto in scadenza nel 2023 con l'Atalanta.

La Juventus potrebbe offrire Luis Alberto per Demiral

La Juventus ha intenzione di potenziare il centrocampo con l'arrivo di un calciatore di qualità. Piacerebbe molto Luis Alberto, che potrebbe lasciare la Lazio per intraprendere una nuova avventura. La Juve vorrebbe imbastire una trattativa sulla base di uno scambio alla pari.

Il profilo da inserire nello scambio sarebbe Merih Demiral, che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e potrebbe non essere riscattato dall'Atalanta. Tale proposta comunque potrebbe non essere accettata da Claudio Lotito, che valuterebbe Luis Alberto almeno 40 milioni di euro.

Il Chelsea vorrebbe Dumfires se Lukaku dovesse trasferirsi all'Inter

L'Inter, invece, sarebbe in contatto con il Chelsea per quanto concerne il possibile ritorno di Romelu Lukaku. Il bomber belga gradirebbe ritorno e il suo staff avrebbe parlato con la dirigenza inglese per ricevere il consenso. I Blues, però, non sarebbero d'accordo sulla proposta di prestito dell'Inter, ma desidererebbero avere in cambio il cartellino di Denzel Dumfries come contropartita tecnica, più cash.

L'olandese ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma a quanto pare - in caso di una sua cessione - i dirigenti nerazzurri preferirebbero incassare interamente un pagamento cash senza procedere con eventuali scambi.

Dumfries, inoltre, piacerebbe anche ad altri club esteri come Manchester United, Bayern Monaco e Tottenham.