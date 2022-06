Inter e Juventus starebbero pianificando il mercato del futuro. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri avrebbero accelerato i contatti per assicurarsi le prestazioni di Kristjan Asllani dell'Empoli. I nerazzurri, poi, potrebbero far cassa cedendo Andrea Pinamonti e Ranocchia al Monza di Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda la società degli Agnelli, invece, l'addio di De Ligt, che piace al Chelsea, potrebbe finanziare il mercato.

Scatto per Asllani dell'Empoli

La dirigenza presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di concludere l'affare con l'Empoli per il centrocampista classe 2022.

Si potrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe ammontare a circa 12 milioni di euro. Marotta e Piero Ausilio sarebbero in vantaggio sul Milan e potrebbero chiudere a breve. In Toscana, con un'operazione slegata, potrebbe andare Sebastiano Esposito se non dovesse essere riscattato dal Basilea. L'attaccante si trasferirebbe la con la formula del prestito o a titolo definitivo con diritto di prelazione e una percentuale sulla rivendita in favore dell’Inter.

Il Monza fa spesa dagli Zhang

L'Inter potrebbe poi decidere di far cassa cedendo i calciatori in esubero. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Andrea Pinamonti potrebbe essere un nuovo tesserato del Monza. La valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma il club della Brianza potrebbe chiudere per circa 15 milioni di euro e trattare anche il cartellino di Lorenzo Pirola detenuto dai nerazzurri.

Nel club di Silvio Berlusconi potrebbe trasferirsi Andrea Ranocchia che non rinnoverà il contratto in scadenza con l'Inter. Adriano Galliani, inoltre, apprezzerebbe da tempo Stefano Sensi, ma la valutazione del cartellino dell'ex Cesena sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Il Chelsea potrebbe pagare la clausola di De Ligt

La Juventus, invece, potrebbe intavolare una trattativa con il Chelsea per quanto riguarda il cartellino di De Ligt.

L'olandese sarebbe finito nel mirino dei Blues che, dopo aver ufficializzato il cambio di proprietà, vorrebbero organizzare i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarebbe l'ex Ajax che andrebbe a sostituire Rudiger dopo il passaggio al Real Madrid. De Ligt ha il contratto in scadenza nel 2024, ma il Chelsea sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro.

I bianconeri potrebbero prendere in considerazione l'offerta anche perché il difensore, nelle recenti dichiarazioni, ha evidenziato di non essere soddisfatto del percorso in Serie A dove la Juve si è posizionata al quarto posto negli ultimi due anni.