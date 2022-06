Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus potrebbe potenziare le fasce con l'acquisto di Mendy sulla sinistra e di Molina sulla destra. In casa Inter, intanto, ci sarebbe un certo malumore fra i tifosi nerazzurri per l'eventuale cessione di elementi importanti, come ad esempio Bastoni.

Juventus, per le fasce piacerebbero i nomi di Mendy del Real Madrid e Molina dell'Udinese

Una delle necessità della Juventus per la prossima campagna acquisti, sarà quella acquisire un terzino per ognuna delle due corsie.

Il nome che circola su alcune testate estere per la fascia sinistra, risulterebbe essere quello di Ferland Mendy.

Il Real Madrid infatti, acquisendo Antonio Rudiger per il centro della difesa, vorrebbe riportare al ruolo naturale Alaba, che è "nato" calcisticamente come fluidificante di sinistra. Ecco perché Mendy sarebbe finito sul banco dei sacrificabili e per lui, Florentino Perez, si "accontenterebbe" di una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

Per quello che concerne invece la corsia di destra, la Juventus avrebbe palesato un interessamento per Molina dell'Udinese, indiscrezione su cui nelle scorse ore si è soffermato pure il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino. In un'intervista a Tuttosport, il dirigente ha detto a riguardo: "E’ difficile che Udogie vada via già in estate, Molina invece è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere.

Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo".

Inter: la società potrebbe dover vendere un big, i tifosi non ci stanno e creano l'Hastag #SuningOut

L'Inter, come diverse squadre del massimo campionato, lo scorso anno è stata costretta a vendere dei pezzi pregiati per mantenere in equilibrio i conti della società.

La scorsa estate, i sacrificati per la causa furono Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, mentre nella prossima finestra di calciomercato che si aprirà il 1° luglio, l'elemento che potrebbe lasciare la Pinetina, sarebbe Alessandro Bastoni.

L'indiscrezione su una possibile cessione del giovane difensore della nazionale italiana, ha scatenato dunque la protesta dei supporter nerazzurri: in molti si sono riversati sui social dando vita all'hashtag #SuningOut, che è balzato in tendenza su Twitter nel corso della giornata di sabato.