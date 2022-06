La Juventus, in queste settimane, si è concentrata sulla trattativa per provare a riportare a Torino Paul Pogba. Il francese è il principale obiettivo di mercato dei bianconeri poiché Massimiliano Allegri vuole un giocatore capace di portare qualità e soprattutto aumentare la quota gol. Inoltre, la Juventus ha intravisto in Paul Pogba la possibilità di risparmiare i soldi del cartellino poiché si libera a parametro zero. Le parti sarebbero sempre più vicine a un accordo e stando a quanto afferma "Il Corriere dello Sport", il centrocampista francese avrebbe svolto una parte delle visite mediche per la Juventus negli Stati Uniti.

Pogba avrebbe svolto gli esami biometrici per capire se ha recuperato dai recenti infortuni. Dunque, la trattativa starebbe procedendo spedita in attesa che possa arrivare la definitiva fumata bianca.

Juventus in attesa di definire la questione Pogba

In questa settimana, la Juventus potrebbe dare l'accelerata definitiva per Paul Pogba. Le parti sarebbero sempre più vicine e si starebbero definendo alcuni aspetti per poter chiudere definitivamente la questione. Nel frattempo il giocatore è in vacanza negli Stati Uniti dove avrebbe svolto una parte delle visite mediche. Pogba, in queste ore, ha anche parlato del suo futuro e di cosa spera di trovare nella sua nuova squadra: "Se sono in sintonia con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio di me", ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Uninterrupted.

Dunque, queste parole di Paul Pogba sono sembrate come un messaggio nei confronti della Juventus. Infatti, a Torino il francese è sempre stato amato e i tifosi gli hanno sempre fatto sentire il loro affetto. Pogba è tornato in Piemonte anche da avversario e in occasione della sfida tra la Juventus e il Manchester United il giocatore classe '93 è stato acclamato dal popolo juventino.

Inoltre, in caso di ritorno alla corte della Vecchia Signora, Paul Pogba ritroverebbe anche Massimiliano Allegri. Sotto la guida del tecnico livornese, il francese ha dato il meglio di sé. Con Allegri, Pogba ha vissuto stagioni da campione assoluto capace di spostare gli equilibri. Dunque, la speranza è che con il suo possibile ritorno in bianconero questa sintonia sia rimasta intatta.

Parla Pogba

In questi giorni i tifosi della Juventus sono in trepidante attesa del ritorno a Torino di Paul Pogba. Ancora, però, non è arrivata la fumata bianca e si aspetta la definizione di alcuni dettagli. Anche lo stesso Pogba non si è voluto sbilanciare più di tanto sul suo futuro: "Voglio solo il meglio, voglio giocare a calcio ed essere me stesso".