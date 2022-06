La Juventus è al lavoro in questo fine giugno per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo.

Gran parte del mercato dipenderà anche dalle cessioni, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Fra questi spiccano sicuramente Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il brasiliano è reduce da due stagioni non ideali alla Juventus e ha bisogno di giocare in previsione del mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre. Potrebbe essere ceduto in prestito anche perché pesa a bilancio circa 43 milioni di euro.

Difficile trovare società pronte ad investire sul suo cartellino a titolo definitivo.

A parlare del futuro professionale del brasiliano ma anche di quello di Ramsey, Rabiot e Zakaria è stato Romeo Agresti. Ospite su Juventibus il giornalista sportivo ha dichiarato che il brasiliano potrebbe andare via in prestito, per quanto riguarda invece il gallese l'unica possibilità sembra essere la rescissione consensuale con la buonuscita.

Su Rabiot invece Agresti ha dichiarato che in questo momento non ci sono i presupposti che possa lasciare Torino, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023. Si è parlato anche di una possibile partenza di Zakaria, ma secondo il giornalista sportivo sarebbe una sorpresa il fatto che lo svizzero dopo pochi mesi dal suo arrivo lasci la società bianconera.

Agresti ha parlato del futuro professionale di Arthur Melo, Ramsey, Zakaria e Rabiot

"Il residuo a bilancio per Arthur Melo è di 43 milioni, lo puoi solo dare in prestito e secondo me andrà via", sono queste le dichiarazioni di Romeo Agresti in merito al futuro professionale del centrocampista brasiliano.

Ha poi aggiunto: "Su Ramsey, invece, l’unica soluzione è risolvere il contratto con una buonuscita".

Agresti ha poi parlato anche di Zakaria, del quale diversi giornali sportivi hanno parlato come di un possibile partente: "Mi stupirebbe se partisse'. Poi ha voluto parlare anche di Adrien Rabiot sottolineando come il francese abbia un ottimo rapporto con tutti alla Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Del prolungamento di contratto del francese attualmente non ne hanno ancora parlato ma non mi sembra ci siano i presupposti per una sua partenza durante il calciomercato estivo".

Il resto del mercato della Juventus

Alcune indiscrezioni di mercato parlano di una possibile partenza di Adrien Rabiot. Sul centrocampista francese ci sarebbe l'interesse del Chelsea, la Juventus valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. Rabiot è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 7 milioni di euro netti a stagione.