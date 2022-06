La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà non solo alleggerire la rosa ma anche migliorarla con giocatori di qualità. Si lavora soprattutto per rinforzare il centrocampo oltre al fatto che è necessario trovare dei sostituti validi di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il primo rinforzo potrebbe essere Paul Pogba, per il francese si attende solo l'annuncio che potrebbe arrivare ad inizio luglio. La Juventus lavora anche all'ingaggio di Angel Di Maria, un rinforzo che sarebbe stato richiesto da Massimiliano Allegri. L'argentino ancora non avrebbe dato una risposta alla società bianconera.

Un attesa che non piace alla Juventus, nelle ultime settimane diversi giornali sportivi hanno parlato di qualche contrasto fra il tecnico Allegri e la società bianconera in riferimento al mercato. Si è parlato anche di un interesse del Paris Saint Germain per il toscano. Non arrivano conferme a riguardo, dell'argomento ha parlato anche Romeo Agresti a Juventibus. Il giornalista sportivo ha sottolineato che al momento non ci sono segnali di una partenza di Massimiliano Allegri ma ha aggiunto che prima o poi nella società bianconera ritornerà Antonio Conte. Attualmente i rapporti professionale fra il pugliese e la Juventus sono ottimi.

Il giornalista sportivo Agresti ha parlato dei rapporti professionali fra Conte e la Juventus

'Momblano dice che il rapporto tra Conte e la Juventus è tornato buono? Di più, non è buono, ma ottimo'. Queste le dichiarazioni di Romeo Agresti a Juventibus. Il giornalista sportivo ha confermato le indiscrezioni di mercato di Luca Momblano aggiungendo che i rapporti professionali il tecnico pugliese e la società bianconera sono ottimi.

Sia se Allegri rimarrà a Torino nella stagione 2022-2023, sia in caso di partenza, secondo Agresti Conte ritornerà nella società bianconera. A tal riguardo ha aggiunto: 'Prima o poi Antonio Conte ritornerà alla Juventus, come sono ritornati prima di lui sulla panchina bianconera lo stesso Allegri, ma anche Trapattoni e Lippi'.

Attualmente non ci sono i presupposti per una partenza di Allegri, anche in considerazione di un contratto con la società bianconera da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora al calciomercato estivo ed è pronta a rinforzare la rosa in maniera importante. Il primo acquisto dovrebbe essere Paul Pogba, si attende la decisione di Angel Di Maria ma la società bianconera lavora anche ad altri acquisti per il settore avanzato. Uno dei giocatori che piace alla Juventus è Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro.