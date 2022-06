In queste settimane la Juventus ha lavorato in ottica mercato ma al momento solo Paul Pogba sembra essere davvero vicino al club bianconero. Le altre piste per ora sarebbero in alto mare. Il tempo passa e il raduno della Juventus si sta avvicinando visto che sarà in programma al 4 luglio. Per questa data il rischio è che di facce nuove ce ne possano essere ben poche. Massimiliano Allegri nelle ultime settimane si sarebbe innervosito per un mercato che, a parte Pogba, starebbe procedendo a rilento. Inoltre, nelle ultime ore, la foto che ritrae il tecnico livornese con Luis Campos, direttore sportivo del PSG, ha fatto il giro del web scatenando diverse ipotesi di mercato.

In realtà questo incontro è stato casuale e il tecnico livornese non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus.

Si aspettano novità dal mercato

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, in questi giorni, l'aria alla Continassa sarebbe 'frizzantina', poiché Allegri sarebbe un po' nervoso per via di un mercato che non starebbe decollando. Al momento la Juventus non ha ancora messo a segno colpi di mercato e l'unica trattativa concreta e in fase di definizione è quella di Pogba. Ma questo non basterebbe visto che per ora Allegri ha perso Chiellini, Dybala, Bernardeschi e forse perderà Morata. Dunque, ci sono reparti bianconeri davvero scarni. L'attacco, al momento, può contare solo su Dusan Vlahovic e Moise Kean visto che Federico Chiesa è fermo ai box.

Dunque, se le cose non si sbloccheranno a breve il tecnico livornese rischierebbe di andare in ritiro con solo due attaccanti. In ogni caso Allegri è concentrato sul progetto della Juventus e ha rispedito al mittente le avances del PSG. Adesso si aspetta di capire come evolverà il mercato visto che la pre-season si avvicina e per il mese di luglio si spera di vedere un squadra rinforzata in tutti i reparti.

Pogba potrebbe firmare a luglio

Massimiliano Allegri, in queste settimane, aspetterà nuovi rinforzi per la sua Juventus. Il primo giocatore sul quale potrà contare l'allenatore sarà Paul Pogba. Ormai non sembrano più esserci dubbi sul ritorno a Torino del francese. La Juventus e Pogba avrebbero raggiunto un accordo anche se l'ufficialità arriverà solo ai primi di luglio.

Infatti, il giocatore deve risolverà alcuni aspetti burocratici e fiscali. Per questo motivo l'annucio slitterà al prossimo messe. Dopodiché arriveranno le visite mediche e l'annuncio ufficiale. Per il resto, invece, ci sarebbe da attendere poiché la risposta definitiva di Angel Di Maria non sarebbe ancora arrivata.