La Juventus avrà in rosa da luglio anche Merih Demiral. Il difensore non sarà riscattato dall'Atalanta e di conseguenza sarà di nuovo un giocatore bianconero. Il classe 1998 potrebbe essere utile come sostituto di Giorgio Chiellini, che ha rescisso il suo contratto con la Juventus per fare una nuova esperienza professionale ai Los Angeles FC. Difficile però la conferma di Demiral nella società bianconera. Diversi giornali sportivi sottolineano come la Juventus vorrebbe cercare di ricavare una somma importante dal cartellino del difensore, almeno 20 milioni di euro.

Si è parlato di un interesse del Napoli e della Roma per Demiral. Nelle ultime ore però la stampa turca parla di un possibile trasferimento all'Inter per il difensore della Juventus. Di certo non sarà semplice trattare fra le due società considerando la rivalità sportiva e il possibile ingaggio da parte della società milanese di Paulo Dybala. Se però l'Inter dovesse presentarsi con un'offerta da 20 milioni di euro la Juventus potrebbe valutarla positivamente. Soldi che la società milanese potrebbe ricavare da alcune cessioni importanti, su tutte quella possibile di Milan Skriniar al Paris Saint Germain. Il difensore slovacco piace alla società francese, che avrebbe offerto circa 60 milioni di euro per il suo cartellini.

L'Inter ne vuole circa 80 milioni di euro.

Il difensore Demiral potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe valutando l'acquisto di Merih Demiral. Il difensore non sarà riscattato dall'Atalanta e ritornerà alla Juventus. La società milanese potrebbe offrire 20 milioni di euro per il giocatore, una somma che arriverebbe grazie alla possibile cessione di Milan Skriniar.

Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a rinforzare la difesa con il giocatore slovacco. La sua valutazione di mercato è di circa 80 milioni di euro. La rivalità sportiva fra Inter e Juventus non agevolerebbe il trasferimento di Demiral a Milano, soprattutto perché la società milanese starebbe lavorando anche all'ingaggio dell'ex Juventus Paulo Dybala.

A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale con l'Inter per un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione più 1 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.

Il mercato dell'Inter

L'Inter valuta anche a rinforzi importanti per il presente e per il futuro. Potrebbero arrivare due giovani terzini, uno di destra e uno di sinistra. Parliamo di Raoul Bellanova, che ha disputato una stagione importante con il Cagliari, retrocesso in Serie B. Altra retrocessa è il Genoa, che potrebbe vendere il terzino Andrea Cambiaso alla società milanese.