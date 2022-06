La Juventus è attesa da settimane impegnative per il mercato. C'è da rinforzare una rosa che mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo oltre al fatto che bisognerà sostituire giocatori come Giorgio Chiellini. Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Altri potrebbero partire non solo per motivi tecnici ma anche economici. È il caso di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, non considerati importanti per il progetto sportivo bianconero. Hanno un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione, che pesa in maniera importante sul bilancio societario.

Guadagna di meno Daniele Rugani, circa 3,5 milioni di euro a stagione, il difensore toscano è un altro giocatore che potrebbe essere venduto durante il Calciomercato estivo. L'arrivo di Federico Gatti potrebbe farlo diventare quarto o quinto centrale (nel caso di arrivo di un altro difensore centrale), oltre al fatto che ritornerà Demiral dal prestito all'Atalanta. Il difensore turco in caso di offerta importante potrebbe lasciare Torino. Ritornando a Rugani, potrebbe lasciare in prestito Torino o eventualmente rescindere la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Piace al Valencia, che non può investire in maniera importante sul mercato per problematiche economiche della società spagnola.

Il difensore Rugani potrebbe trasferirsi in prestito al Valencia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus in prestito. Piacerebbe al Valencia che cerca rinforzi di esperienza senza appesantire il bilancio societario. Il difensore toscano sarebbe un rinforzo gradito dal nuovo tecnico del Valencia Rino Gattuso.

La Juventus valuterebbe anche una possibile rescissione consensuale di Rugani, considerando che attualmente guadagna circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio evidentemente pesante, considerando che Rugani è considerato una riserva. In questo momento i titolari sono Bonucci e de Ligt, il terzo centrale è Gatti, nazionale italiano acquistato dal Frosinone.

Da valutare anche il futuro professionale di Merih Demiral, che non è stato riscattato dall'Atalanta e che potrebbe rimanere a Torino nel caso in cui non arrivasse un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio di Paul Pogba, che potrebbe arrivare ad inizio luglio, si valuta anche un altro acquisto per il centrocampo. Piace Rodrigo De Paul, che potrebbe essere venduto dall'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Per il settore avanzato piace Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. Avrebbe già un'intesa per un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025 con la società bianconera.