La Juventus dovrà attingere molto al Calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Quello che è certo, è che dalla stagione 2022-2023 Allegri non potrà contare più su Giorgio Chiellini. Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, che hanno ufficializzato la loro partenza. A questi potrebbe aggiungersi Alvaro Morata che potrebbe ritornare all'Atletico Madrid, anche perché per riscattarlo ci vogliono almeno 30 milioni di euro. La Juventus vorrebbe spendere circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. In caso di ritorno all'Atletico Madrid, Morata difficilmente sarà confermato.

Si parla di un suo possibile trasferimento al Barcellona in uno scambio di mercato che porterebbe Griezmann a titolo definitivo all'Atletico. A proposito della società catalana, starebbe lavorando anche all'acquisto di Robert Lewandowski. Il tecnico Xavi, in tal caso, avrebbe molta abbondanza e potrebbe agevolare la cessione di Memphis Depay. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'olandese piace alla Juventus, in particolar modo ad Allegri che lo considera il giocatore ideale per il 4-3-3, a supporto di Dusan Vlahovic e di Federico Chiesa. In scadenza di contratto a giugno 2023, il suo prezzo di mercato è di circa 25 milioni di euro.

Massimiliano Allegri vorrebbe l'acquisto di Memphis Depay a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, Allegri vorrebbe l'acquisto di Memphis Depay, che potrebbe lasciare il Barcellona nel calciomercato estivo. Molto dipenderà dal mercato della società catalana, si parla infatti dei possibili arrivi non solo di Roberto Lewandowski ma anche di Alvaro Morata.

Lo spagnolo potrebbe non essere riscattato dalla Juventus, ed in tal caso potrebbe trasferirsi al Barcellona. L'abbondanza nel settore avanzato agevolerebbe la partenza di Memphis Depay, anche in considerazione del suo contratto in scadenza a giugno 2023. L'olandese può giocare come prima punta ma anche a supporto di Vlahovic o eventualmente sulla fascia in un 4-3-3.

In questa stagione ha disputato 28 match nel campionato spagnolo segnando 12 gol e fornendo 2 assist ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa del Re, 6 in Champions League e 3 match con un gol in Europa League.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a Memphis Depay, potrebbe acquistare altri due giocatori per il settore avanzato. Si starebbe lavorando all'ingaggio di Angel Di Maria, che in Italia-Argentina ha dimostrato di essere un giocatore molto importante nonostante i 34 anni. A questi bisogna aggiungere Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.