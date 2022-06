La Juventus potrebbe a breve ufficializzare il primo rinforzo per il Calciomercato estivo. Il club bianconero starebbe lavorando insistentemente per il ritorno a Torino di Paul Pogba, con il centrocampista che ha lasciare il Manchester United in scadenza di contratto. Sarebbe un ingaggio importante, in considerazione del fatto che arriverà a parametro zero e che serve qualità al centrocampo bianconero. Secondo il giornalista sportivo Luca Momblano in un recente incontro a Montecarlo fra la società bianconera e l'agente sportivo del francese Rafaela Pimenta, le parti avrebbe definito gli ultimi dettagli per il trasferimento di Pogba a Torino.

Il centrocampista dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025. Pogba avrebbe detto di no ad un'offerta importante del Manchester City pur di trasferirsi alla Juventus. Il centrocampista vuole rilanciarsi nella società che ha contribuito a farlo diventare uno dei migliori centrocampisti europei. Decisiva sarebbe anche la presenza di Allegri, con il quale Pogba ha avuto un ottimo rapporto professionale e umano nella sua esperienza professionale nella società bianconera.

Possibile incontro a Montecarlo fra la Juventus e l'agente sportivo di Pogba

Secondo il giornalista sportivo Luca Momblano in questi giorni ci sarebbe stato a Montecarlo un incontro fra la Juventus e l'agente sportivo di Paul Pogba Rafaela Pimenta per definire il trasferimento del centrocampista francese a Torino: esso sarebbe stato decisivo per sistemare gli ultimi dettagli per un'intesa contrattuale che sarebbe stata raggiunta e che sarebbe vicina all'ufficializzazione.

Il giocatore francese dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025.

Pogba sarebbe considerato importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche commerciale. Il francese ha lo stesso sponsor tecnico della Juventus e questo dovrebbe agevolare una crescita ulteriore nel brand per la società bianconera, considerando il seguito che ha il francese sui social.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus oltre a Pogba potrebbe ufficializzare a breve un altro innesto. Potrebbe arrivare Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto a giugno. L'argentino ha dimostrato la sua qualità nella "finalissima" Italia-Argentina, disputando un match importante e segnando un gol e fornendo diverse giocate di alto livello.

Oltre a loro dovrebbe arrivare almeno una punta: il preferito sembra essere Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.