La Juventus fra circa un mese inizierà la preparazione estiva. Il 4 luglio potrebbe essere la data in cui la rosa bianconera si ritroverà alla Continassa. Allegri avrà modo di valutare molti giocatori, alcuni di questi in prestito nella stagione 2021-2022, altri promossi dopo l'esperienza nell'under 23 bianconera. Molti di questi potrebbero essere utilizzati anche come contropartite tecniche per l'acquisto di rinforzi graditi. Intanto però ci sarà anche da aggiungere esperienza ad una rosa che ha dimostrato di avere problematiche evidenti durante la stagione 2021-2022.

Servono rinforzi in tutti i settori, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo la Juventus potrebbe acquistare almeno tre giocatori, due giocatori di fascia ed un vice Vlahovic. Si valutano Angel Di Maria e Filip Kostic, per quanto riguarda la riserva del titolare bianconero negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto un altro nome a quelli seguiti dalla società bianconera. Si tratta di Alexandre Lacazette, che dopo diverse stagioni all'Arsenal, è pronto ad una nuova esperienza professionale. Il francese è in scadenza di contratto a giugno con la società inglese e arriverebbe senza prezzo di cartellino. Potrebbe accettare il ruolo di vice Vlahovic.

La Juventus potrebbe ingaggiare come vice Vlahovic Lacazette

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un vice Vlahovic. La società bianconera non vorrebbe spendere molti soldi per questo ruolo anche perché preferirebbe farlo soprattutto per il centrocampo e la difesa. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe uno in scadenza di contratto a giugno.

Parliamo di Alexandre Lacazette, che in 36 match disputati nella stagione 2021-2022 nella società inglese ha segnato 7 gol fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni. Arrivato nell'estate 2017 per circa 53 milioni di euro dal Lione, non ha inciso come ci si aspettava nell'Arsenal, sopratutto anche per le problematiche della società inglese che non è riuscito a trovare un sostituto ideale come tecnico ad Arsene Wenger.

L'ingaggio di Arteta sembra aver migliorato le prestazioni e i risultati della società inglese, che in questa stagione è arrivata quinta in classifica preceduta nelle ultime giornate dal Tottenham di Conte.

La Juventus valuta anche altri giocatori per il settore avanzato oltre ad Alexandre Lacazette. Piacciono anche Arkadius Milik dell'Olympique Marsiglia, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, e Luis Muriel. In scadenza di contratto a giugno 2023 il giocatore dell'Atalanta ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro.