La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. La società bianconera sta lavorando per cercare di definire una rosa competitiva per la stagione 2022-2023 dopo il deludente quarto posto in campionato, oltre alle sconfitte in finale di Supercoppa Italiana, di Coppa Italia e l'eliminazione pesante agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Potrebbero arrivare tanti giocatori nei diversi settori, anche perché ci sono da sostituire i vari Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. A questo bisogna aggiungere l'esigenza di migliorare il centrocampoche manca di qualità nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Oltre a Pogba, potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento che possa garantire supporto al settore avanzato. Nelle ultime ore, si parla molto di Fabian Ruiz come possibile acquisto per il centrocampo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non ci sarebbe la volontà di prolungare l'intesa con il Napoli. A parlare del possibile trasferimento del centrocampista spagnolo a Torino, è stato Raffaele Auriemma. Il giornalista sportivo, tifoso del Napoli, ha dichiarato che gli sono arrivate notizie in merito ad un possibile approdo di Fabian Ruiz a Torino, con la Juventus che offrirebbe soldi più un giocatore.

Îl centrocampista Fabian Ruiz potrebbe trasferirsi alla Juventus

'Qualcuno mi sussurra che Fabian Ruiz potrebbe approdare alla Juventus.

La Vecchia Signora non darebbe solo soldi, ma anche un calciatore'. Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma in merito al futuro professionale di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il suo acquisto. Secondo il giornalista sportivo, la società bianconera investirebbe una somma in soldi più il cartellino di un giocatore, a tal riguardo ha aggiunto: 'Al momento, tuttavia, non sappiamo ancora l'identità di questo giocatore'.

Fabian Ruiz non è il solo giocatore del Napoli seguito dalla Juventus. Come è noto, la società bianconera valuta la possibilità anche di acquistare Kalidou Koulibaly, anche lui in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Si parla molto di una possibile offerta da parte della Juventus più l'inserimento di una contropartita tecnica come Merih Demiral, che non è stato riscattato dall'Atalanta.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti per il settore avanzato. Secondo le ultime notizie di mercato, Angel Di Maria potrebbe accettare l'offerta da circa 7 milioni di euro più bonus fino a giugno 2023 più opzione per la stagione successiva. L'argentino sarebbe un acquisto importante che andrebbe a rinforzare molto la società bianconera.