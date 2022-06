La Juventus sarà probabilmente una delle società che dovrà lavorare maggiormente sul mercato a luglio. C'è l'esigenza non solo di rinforzarsi ma anche di alleggerire una rosa che ha dimostrato carenze evidenti nella stagione 2021-2022. Soprattutto a centrocampo, dove manca qualità nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Per questo gli acquisti nel settore potrebbero essere almeno due. Si attendono novità su Pogba, che potrebbero arrivare ad inizio luglio. Oltre al francese la Juventus valuta altri rinforzi di qualità, infatti piace molto Fabian Ruiz, ma nonostante il contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2023, il calciatore ha una valutazione di mercato importante.

Per questo la società bianconera starebbe valutando altri giocatori. E a proposito di scadenze contrattuali fra un anno, ci sarebbe un altro giocatore che piace alla Juventus e che potrebbe migliorare in qualità il centrocampo dando la possibilità ad Allegri di schierare sia Pogba che Locatelli nel ruolo di mezzala. Si parla di Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain che nella stagione 2021-2022 non è stato considerato un titolare da Pochettino. Nonostante il tecnico dovrebbe lasciare la società francese, Paredes sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe l'eventuale trasferimento alla Juventus. La società bianconera però dovrà vendere Arthur Melo, magari anche in prestito con riscatto.

La Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando alla cessione del centrocampista Arthur Melo. Il brasiliano non è considerato un titolare da Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare Torino in prestito. Difficile trovare società pronte ad investire 40 milioni di euro per il cartellino del brasiliano.

Piace molto all'Arsenal, che aveva già provato ad acquistarlo a gennaio. L'eventuale partenza del brasiliano agevolerebbe l'arrivo di un altro centrocampista. Piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. Per questo potrebbe lasciare la società francese a prezzo vantaggioso: si parla di circa 20 milioni di euro.

Attualmente l'argentino guadagna 7 milioni di euro a stagione, per accettare l'offerta della Juventus dovrebbe diminuirsi l'ingaggio magari sottoscrivendo un'intesa contrattuale di almeno quattro stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Potrebbero arrivare Angel Di Maria e Filip Kostic, oltre a Zaniolo. A tal riguardo si parla di un'offerta da parte della società bianconera alla Roma per il centrocampista da 20 milioni di euro per il prestito, 20 milioni di euro per il riscatto nel 2023 ed un bonus di altri 10 milioni di euro.