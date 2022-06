Enrick Mkhitaryan sarebbe a un passo dall'Inter. In caso di arrivo dell’armeno, a parametro zero, il club nerazzurro potrebbe cedere Chalanoglu, che piace a molti club inglesi dopo l’ottima stagione appena trascorsa.

Intanto il Milan viste le difficoltà per arrivare a Botman starebbe pensando al difensore coreano Kim Min Jae del Fenerbache, come alternativa low cost.

Arriva Mkhitaryan, valida alternativa per il centrocampo dell’Inter

Il primo rinforzo del Calciomercato nerazzurro potrebbe essere Enrick Mkhitaryan, l’armeno ha rifiutato le molteplici offerte di rinnovo da parte della Roma, e pare pronto a vestire la maglia dell’Inter.

È atteso la prossima settimana al centro Coni di Milano dove sosterrà le visite mediche, poi dovrebbe firmare un contratto biennale da 3.6 milioni a stagione.

In attesa dell’arrivo del giovane empolese Asllani, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Brozovic, Mkhitaryan andrebbe a completare il quadro dei centrocampisti in casa Inter, in attesa di alcune mosse in uscita, che potrebbero vedere il sacrificio di Calhanoglu.

Calhanoglu sarebbe sacrificabile

Il turco ex Milan sembrerebbe essere il principale indiziato a lasciare l’Inter dopo appena una stagione, dove ha lasciato il segno con 7 gol e 12 assist in 34 partite di campionato.

La valutazione fatta dall’Inter è di 30 milioni, cifra che potrebbe essere sostenibile per Newcastle e West Ham, molto interessate al giocatore.

Al momento nessuna delle due squadre avrebbe fatto un'offerta, ma bisogna fare attenzione anche a diversi club tedeschi, che sarebbero intenzionati a raggiungere la cifra richiesta dall'Inter per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista turco.

Kim Min Jae, il nome nuovo per la difesa del Milan

Con le difficoltà riscontrate per l’acquisto di Botman, secondo alcune indiscrezioni di mercato, Maldini starebbe sondando il profilo di Kim Min Jae, difensore sudcoreano in forza al Fenerbahce.

Il giocatore ha una valutazione inferiore rispetto a Botman, e potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni. In questo modo, i rossoneri si tutelerebbero in difesa, visto l’addio di Romagnoli a parametro zero e il rientro dall’infortunio di Kjaer, Kim Min Jae andrebbe a completare il reparto insieme ai due titolari Tomori e Kalulu.

Un altro nome fatto negli ultimi giorni in casa Milan è quello di Pablo Marì dell'Arsenal, che accetterebbe di buon grado la destinazione, dopo l'ultima positiva annata in prestito all'Udinese. Anche in questo caso non ci sarebbe ancora una vera trattativa in atto, ma in caso di mancato arrivo di Botman e di Kim Min Jae, i rossoneri potrebbero puntare forte sul difensore argentino, la cui valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro.