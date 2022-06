La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire il mercato. La società bianconera sta lavorando a diverse situazioni interessanti sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. A tal riguardo, le uniche certezze, attualmente, sono quelle relative a Giorgio Chiellini, che ha rescisso il contratto e si è trasferito nel campionato americano, di Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, andati in scadenza di contratto. A questi potrebbero aggiungersi altri fra giocatori della prima squadra e quelli che hanno giocato in prestito nella stagione 2021-2022 in altre società.

È ritornato all'Atletico Madrid Alvaro Morata che non è stato riscattato dalla Juventus per 35 milioni di euro. Una somma che la società bianconera ha ritenuto notevole rispetto al valore di mercato dello spagnolo, soprattutto dopo aver speso 20 milioni di euro per il prestito. Non è da scartare la possibilità che le parti si ritrovino a luglio per trattare un eventuale ritorno del giocatore alla Juventus. Anche perché Simeone sembra non considerarlo utile all'Atletico Madrid e lo spagnolo gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo nella società bianconera. A parlare del futuro professionale di Morata è stato anche l'agente sportivo Marco Busiello che ha sottolineato come possano riaprirsi delle situazioni quando inizierà il Calciomercato estivo.

Il futuro professionale di Alvaro Morata

'Se ci sono delle possibilità? È un mercato particolare, tutto si può riaprire o chiudere definitivamente nel giro di qualche giorno, comunque parliamo di un giocatore importantissimo che non credo farà fatica a trovare squadra'. Queste le dichiarazioni di Marco Busiello in merito al futuro professionale di Alvaro Morata.

L'agente sportivo ha dichiarato che è un mercato in cui possono riaprirsi tante situazioni, fra cui anche quella del possibile ritorno alla Juventus di Morata. Busiello ha aggiunto che la volontà dei giocatori è quella più importante. Su un eventuale ritorno nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo, piace alla Roma, l'agente sportivo ha aggiunto che sarebbe una cosa bellissima ma non sostenibile da parte della società romana.

Più facile invece l'ingaggio di Paulo Dybala da parte della Roma.

L'agente sportivo Busiello ha parlato anche di Demme e Olmo

Sul centrocampista del Napoli Demme ha dichiarato che ha due anni di contratto con la società campana e non c'è stato nessun contatto con il Valencia, società che sarebbe interessata a Demme. Busiello non si attende tanti trasferimenti in questo calciomercato estivo soprattutto da parte di quei giocatori che saranno impegnati nel mondiale in Qatar fra novembre e dicembre. Ad esempio Dani Olmo dovrebbe rimanere al Lipsia anche se ci sono diverse società interessate al giocatore.