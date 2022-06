La Juventus è al lavoro per rinforzare la propria rosa. A centrocampo il primo arrivo dovrebbe essere quello di Paul Pogba. L'annuncio del francese potrebbe arrivare a inizio luglio: dovrebbe sottoscrivere un contratto a circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026. Oltre al francese però potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Si è parlato molto di un interesse per Fabian Ruiz, il giocatore è in scadenza di contratto com il Napoli a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana.

Il prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro ma la Juve potrebbe offrire una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico. Al Napoli piacerebbe il centrocampista Niccolò Rovella, che da luglio inizierà la preparazione estiva con la Juve dopo il prestito al Genoa.

A proposito di giocatori da offrire per arrivare a rinforzi importanti, anche Moise Kean potrebbe essere offerto a un'altra società per arrivare a un centrocampista. L'attaccante classe 2000 piacerebbe al Paris Saint Germain, mentre in cambio potrebbe trasferirsi alla Juventus Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società francese.

Kean potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, Paredes alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe riscattare in anticipo dall'Everton Moise Kean, per poi offrirlo al Paris Saint Germain per arrivare a Leandro Paredes.

Potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra le due società, anche se la valutazione di mercato dei due giocatori è diversa.

Kean ha un prezzo di circa 30 milioni di euro, l'argentino di circa 10 milioni di euro considerando anche il contratto in scadenza fra un anno e l'età più elevata. Di conseguenza la società francese dovrebbe aggiungere anche una cifra cash.

Entrambi i giocatori sono considerati non titolari dai rispettivi allenatori e di conseguenza sarebbero pronti a una nuova esperienza professionale.

Per Paredes sarebbe un ritorno in Italia, dopo aver giocato all'Empoli e alla Roma. Per Kean invece sarebbe un ritorno al Paris Saint Germain: ha giocato nella società francese nella stagione 2020-2021.

Il mercato in attacco della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche per il settore avanzato. Oltre ad Angel Di Maria (che ancora non ha dato una risposta definitiva), potrebbe arrivare anche un altro giocatore di fascia, piace Filip Kostic in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Eintracht Francoforte. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Si lavora anche all'acquisto di un vice Vlahovic, in tal senso circola da qualche giorno il nome di Edin Dzeko.