In questi giorni, il nome di Cristiano Ronaldo torna ad essere accostato alla Juventus. Infatti, il portoghese non sarebbe del tutto convinto di restare al Manchester United. In Inghilterra non avrebbe la possibilità di fare la Champions League e soprattutto il mercato dei Red Devils starebbe andando a rilento. Per questo motivo non è da escludere che CR7 possa partire. Infatti, nei giorni scorsi Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, lo avrebbe proposto ai bianconeri. Dunque, questa pista andrà monitorata per capire se davvero ci sarà un possibile ritorno di CR7 a Torino.

Ronaldo sarebbe pentito di aver lasciato la Juventus

La Juventus e Cristiano Ronaldo la scorsa estate si sono separati dopo tre anni. Adesso a distanza di dieci mesi si parla di un possibile ritorno in bianconero di CR7. Il portoghese si sarebbe pentito di aver lasciato Torino e adesso sarebbe anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio per tornare alla Juventus. Al momento, però, i bianconeri sarebbero all'opera su altre piste ma questa situazione va comunque monitorata con attenzione. Cristiano Ronaldo non è stato il solo giocatore che è stato proposto alla Juventus. Infatti, il PSG avrebbe chiesto ai bianconeri se sarebbero disposti a prendere Neymar. Il club francese sarebbe intenzionato a prestare il brasiliano pagando anche parte dell'ingaggio.

Anche in questo caso va monitorata la situazione in attesa di sviluppi.

La Juventus aspetta Di Maria

La Juventus, al momento, non avrebbe avviato delle trattative per Cristiano Ronaldo e Neymar. Si aspetta di capire quale sarà la mossa dei bianconeri. Nel frattempo, però, la dirigenza bianconera è al lavoro per ricevere una risposta da Angel Di Maria.

Infatti, la Juventus avrebbe offerto a El Fideo un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Adesso il giocatore dovrà sciogliere le riserve valutando diverse opzioni. Su Di Maria ci sarebbe anche l'interesse del Barcellona e non è da scartare nemmeno l'ipotesi di un ritorno anticipato in Argentina. La Juventus comunque ha deciso di non mettere fretta a Di Maria e continua ad aspettare una risposta.

Il motivo di questa attesa dei bianconeri è dovuta al fatto che Massimiliano Allegri ritiene El Fideo centrale per il suo nuovo progetto. Di Maria porterebbe tecnica ed esperienza e in più sarebbe il Gio atore ideale per innescare Dusan Vlahovic. Il serbo nella scorsa stagione è stato spesso lasciato da solo in avanti e questo non deve più accadere. Con un Di Maria in più Vlahovic avrebbe la giusta spalla per colpire più palloni e per indirizzarli verso la porta.