Nel calciomercato la Juventus lavorerà per rifondare il centrocampo, ossia il reparto che ha più deluso le attese nelle ultime stagioni: nei pensieri di Max Allegri non c’è solo il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Il centrocampista campione del mondo è l’obiettivo numero uno e la trattativa procederebbe spedita verso la fumata bianca, ma c’è un connazionale di Pogba che il direttore sportivo Federico Cherubini sta osservando con particolare attenzione e vorrebbe portare sotto l'ombra della Mole. Si tratta di Kouadio Koné, giovane centrocampista classe 2001 che gioca in Germania, nel Borussia Moenchengladbach: in questa stagione di Bundesliga ha disputato 27 partite impreziosite da 2 gol, attirando così anche le attenzioni di grandi club europei come Manchester United, Atletico Madrid e Leicester.

I bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti e con il Moenchengladbach ci sarebbero buoni rapporti vista l'operazione che nel gennaio scorso lo svizzero Zakaria trasferirsi a Torino.

La situazione del centrocampo bianconero

Zakaria, Locatelli e il giovane Miretti, che ha colpito molto Allegri, sembrano essere gli unici sicuri di rimanere nel centrocampo bianconero per la prossima stagione, con un'attenzione particolare per Rovella e Fagioli, giocatori su cui la Juventus sta facendo delle valutazioni.

Invece Ramsey e Arthur sarebbero sul piede di partenza, tuttavia anche Rabiot potrebbe lasciare Torino a fronte di una buona offerta che soddisfi le richieste dei bianconeri, anche se il suo ingaggio frena le pretendenti.

Lo stesso vale per Weston McKennie, tornato recentemente dall'infortunio, è considerato tutt'altro che incedibile, piace al Tottenham degli ex juventini Paratici e Conte, la valutazione dello statunitense è attualmente circa 40 milioni di euro.

Gli altri obiettivi

Intanto Allegri attende con trepidazione l'ingaggio dei primi due obiettivi di mercato, ovvero Di Maria e Pogba.

A gennaio per la difesa del futuro è stato già preso Federico Gatti, che attende di conoscere il suo futuro, ossia se sarà aggregato alla prima squadra o se verrà ceduto in prestito per farsi le ossa e accumulare minuti magari in un altro club di Serie A, mentre per il presente la Juventus sta valutando l'acquisto di un difensore di caratura internazionale, per sostituire Chiellini, potrebbe trattarsi di Gabriel dell'Arsenal.

In attacco invece si fa sempre più difficile invece la trattativa per il riscatto di Morata, con l'Atletico Madrid che non fa sconti, e con le ultime voci di mercato che danno lo spagnolo vicinissimo all'Arsenal, anche Kean sembrerebbe in procinto di cambiare aria.