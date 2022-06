La Juventus in quest'estate cercherà soprattutto dei rinforzi in attacco. In particolare, i bianconeri sono al lavoro per portare a Torino degli esterni, e il nome più caldo sembra essere quello di Angel Di Maria.

Ma il mercato bianconero potrebbe riservare anche delle sorprese come ha rivelato Luca Momblano. Il giornalista, nel corso di una diretta su Juventibus, ha dichiarato che alla società torinese sarebbero stati proposti Neymar e Cristiano Ronaldo.

Il brasiliano sarebbe stato offerto alla Juventus direttamente dal nuovo dirigente del Psg, Campos, il quale avrebbe parlato di un prestito.

Per quanto riguarda il portoghese, l'idea verrebbe dal suo procuratore Jorge Mendes.

Il Psg sarebbe disposto a pagare parte dell'ingaggio di Neymar

La Juventus avrebbe ricevuto due proposte inattese. Il dirigente del Paris Saint-Germain, Luis Campos, avrebbe chiesto ai bianconeri se sono interessati a Neymar. La squadra francese potrebbe girare il brasiliano in prestito e sarebbe anche disposta a pagare parte dell'ingaggio.

L'altra suggestione di mercato che avrebbe del clamoroso riguarderebbe un possibile ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo. Il suo agente Jorge Mendes avrebbe rivelato alla Juventus che CR7 si sarebbe pentito di aver lasciato i bianconeri e vorrebbe tornare per disputare la Champions League.

Il fuoriclasse lusitano sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio.

A questo punto resta da capire se queste resteranno soltanto delle suggestioni di mercato, o se ci saranno i margini per concretizzare almeno una delle due.

La Juventus attende una risposta da Di Maria

Restando in tema mercato, in casa Juventus si sta pensando a quella che sarebbe un'opportunità più concreta delle idee CR7 e Neymar, ovvero Angel Di Maria.

I bianconeri avrebbero offerto un anno di contratto all'esterno offensivo argentino con opzione per un secondo anno.

El Fideo, però, al momento non avrebbe dato ancora alcuna risposta. La società torinese sperava di ottenere un riscontro entro lo scorso fine settimana, ma pare che al momento non sia giunta ancora in sede la decisione del calciatore.

La Juventus ovviamente non starebbe pensando solo a Di Maria. Infatti già da diverse settimane è al lavoro per il ritorno di Paul Pogba. Il francese sarebbe ad un passo dal suo rientro a Torino e non è da escludere che già in settimana possa effettuare le visite mediche.

Quella dell'ex Manchester United sarebbe soprattutto una scelta di cuore. In bianconero dovrebbe guadagnare circa 7-8 milioni di euro all'anno, una cifra inferiore rispetto a quella che, ad esempio, gli avrebbe garantito il Paris Saint-Germain. Dunque sembra che il Pogback stia ormai per diventare ufficiale.