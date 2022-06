La Juventus potrebbe cedere alle lusinghe provenienti dall'estero per Matthijs de Ligt. Con l'eventuale vendita dell'olandese i bianconeri potrebbero incassare 85 milioni di euro, una somma che poi sarebbe in parte reinvestita per l'acquisto di un centrale difensivo.

Juventus, su de Ligt ci sarebbe l'interesse di quattro big del calcio europeo

La Juventus in queste settimane, sta discutendo con Matthijs de Ligt per cercare di trovare una soluzione che porti al rinnovo del contratto con il calciatore olandese. Le discussioni sarebbero su alcuni punti, come la clausola rescissoria automatica e su questa impasse, si potrebbero inserire diverse formazioni internazionali.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna ci sarebbe un forte interesse per de Ligt, da parte del Manchester United, del Liverpool, del Chelsea e del PSG. Tutti e quattro i club avrebbero la necessità di comprare un difensore e potrebbero coprire le richieste economiche della Juventus per l'olandese di 85 milioni di euro.

Camoranesi esalta Angel Di Maria: 'Ha qualità, vede la porta e fa fare gol ai suoi compagni'

Mauro German Camoranesi, ex laterale offensivo della Juventus, è tornato a parlare della compagine piemontese e dell'evenienza di vedere Angel Di Maria con la casacca bianconera.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'italo-argentino ha detto: "Non mi piace parlare di giocatori che non hanno ancora firmato, però posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recupera palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, può essere una buona soluzione.

Di Maria ha qualità. Segna e sa anche far segnare".

Camoranesi ha poi detto che il Milan sarebbe la squadra favorita per la vittoria del prossimo scudetto.

Carlo Brandaleone su Brunori: 'Potrebbe giocare tranquillamente in Serie A'

Uno dei calciatori rivelazione del campionato di Serie C che si è da poco concluso è stato Matteo Brunori.

Il bomber del Palermo, di proprietà della Juventus, con i suoi 29 gol ha aiutato la formazione siciliana a tornare in Serie B.

Su di lui ha parlato Carlo Brandaleone, giornalista sportivo vicino alla compagine rosanero: "I margini perché Brunori possa restare a Palermo ci sono. Ovviamente dipende tutto dalla situazione societaria, che è in evoluzione.

Ha giocato qualche stagione in B, lo scorso anno nell’Entella, e nulla lasciava immaginare che potesse avere questo rendimento Se dovesse essere sempre questo, può giocare in Serie A tranquillamente. Magari non nella Juve, però in una squadra di media classifica".