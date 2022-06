La Juventus, nel recente mercato di gennaio, ha acquistato in maniera sorprendente Dusan Vlahovic. La società bianconera ha deciso di anticipare l'investimento sul giocatore ex Fiorentina, investendo circa 75 milioni di euro. Un acquisto che ha ripagato nella seconda parte della stagione, in quanto ha garantito gol utili per la qualificazione alla Champions League. Le problematiche per Vlahovic sono state diverse, soprattutto perché la Juventus ha faticato nel costruire azioni da gol. Per questo, la società bianconera sta lavorando all'acquisto di uno o due centrocampisti bravi nell'impostazione di gioco e nel supportare il settore avanzato.

Di certo, Vlahovic è stato uno dei migliori giocatori della stagione 2021-2022, non solo del campionato italiano ma a livello europeo. 45 match giocati fra Fiorentina e Juventus, 29 gol segnati e 2 assist forniti ai suoi compagni. Di recente, Dusan Vlahovic è stato intervistato dal giornale Icon e ha parlato dell'emozione di segnare un gol, un vero e proprio carburante per fare sempre meglio. Il giocatore della Juventus ha dichiarato che quando non segna durante i match, si sente svuotato, aggiungendo che vive per realizzare gol.

'Quando non provo questa emozione, dopo la partita mi sento a terra, svuotato'. Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic.

Il giocatore della Juventus ha rimarcato: 'Mi sento al settimo cielo quando segno, volo. È una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti costi vivere ancora quell’emozione'. Vlahovic l'ha definita una dipendenza che ti stimola in ogni momento ed è quello per cui vive da calciatore professionista.

Una stagione importante, quella del giocatore della Juventus che spera, nella stagione 2022-2023, di avere maggior supporto, considerando le problematiche della Juventus nella stagione appena conclusa. A tal riguardo, si parla non solo dell'arrivo di centrocampisti di qualità come Paul Pogba o Rodrigo De Paul ma anche di rinforzi per il settore avanzato a supporto del giocatore bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe supportare Dusan Vlahovic con rinforzi importanti durante il Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare Angel Di Maria, in scadenza di contratto, e Filip Kostic. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro e potrebbe guadagnare nella società bianconera circa 3 milioni di euro a stagione.