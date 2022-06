La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Ci sarà molto lavoro da fare per la società bianconera, per le cessioni ma anche per rinforzare una rosa che ha bisogno di qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Bisogna sostituire Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, che hanno lasciato ufficialmente la società bianconera dopo diverse stagioni a Torino. Per questo si starebbe lavorando all'acquisto di un difensore centrale, ci attendiamo però investimenti importanti anche a centrocampo e settore avanzato.

A tal riguardo sono diversi i nomi avvicinati alla Juventus, si è parlato dell'interesse per Luis Muriel dell'Atalanta, Marko Arnautovic del Bologna e Giovanni Simeone del Verona, giocatori che arriverebbero come vice Vlahovic. Nelle ultime ore si parla di un altro giocatore che potrebbe rappresentare una possibilità vantaggiosa anche perché in scadenza di contratto.

Parliamo di Luis Suarez, giocatore uruguaiano ex Atlético Madrid e Barcellona. L'uruguaiano era stato vicino alla società bianconera nell'estate 2020, ma per il passaporto extracomunitario non si trasferì nella società bianconera. Alla fine arrivò Alvaro Morata in prestito dall'Atletico Madrid, sostituito proprio da Suarez nella società spagnola.

Attualmente l'uruguaiano è senza società, arriverebbe senza prezzo di cartellino. A confermare il suo possibile trasferimento a Torino è stato il giornalista sportivo Luca Momblano.

La Juventus potrebbe ingaggiare Luis Suarez

'Il profilo del giocatore di esperienza, scafato, pronto all’uso, disegnato da Allegri non lascia insensibile la società perché è un concetto ribadito negli incontri di mercato: Luis Suarez è stato offerto alla Juve e al momento non sarebbe un’ipotesi respinta dal club'.

Questo il post su Twitter di Luca Momblano in riferimento ad un possibile interesse della Juventus per Luis Suarez. Un giocatore di esperienza che potrebbe essere un'alternativa interessante a Vlahovic. Nella stagione 2021-2022 con l'Atletico Madrid ha disputato 35 match nel campionato spagnolo segnando 11 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni, 2 match ed 1 gol in Coppa del Re ed 1 match in Supercoppa spagnola.

A questi bisogna aggiungere 7 match ed 1 gol in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti per il settore avanzato. Piace molto Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno 2023. La società bianconera avrebbe già un'intesa con il giocatore per circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.