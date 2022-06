La Juventus, nelle scorse settimane Z ha ricevuto una proposta davvero sorprendente dal Paris Saint Germain. Infatti, il club parigini avrebbe chiesto ai bianconeri se fossero interessati a Neymar. Ma il brasiliano guadagna molto e il suo stipendio sembra essere lontano dai parametri juventini. Il Psg, però, sarebbe tornato alla carica con la Juventus per proporre un altro giocatore e in particolare avrebbe offerto Mauro Icardi. L'argentino da diversi anni è stato accostato al club bianconero ma poi non se n'è mai fatto nulla. Anche in questo caso non sembra esserci nulla di concreto.

La Juventus potrebbe pensare ad Icardi solo se fosse una vera e propria opportunità di mercato.

Il PSG vorrebbe vendere

Il Paris Saint Germain sembra aver cambiato la sua strategia e in questa estate starebbe pensando di cedere alcune delle sue stelle. I francese starebbe anche proponendo Neymar a diversi club e lo avrebbero offerto anche alla Juventus. Ai bianconeri il PSG avrebbe offerto anche Mauro Icardi. La Juventus starebbe cercando un vice Vlahovic e l'argentino potrebbe essere una buona soluzione. Ma i bianconeri non vorrebbero spendere molto e in più Icardi ha un ingaggio pesante. Perciò al momento questa ipotesi non sembra molto percorribile. In ogni caso resta comunque una situazione da monitorare.

La Juventus pensa agli esterni

In questa sessione di mercato, la Juventus sta cercando parecchi rinforzi e sta avendo molti contatti con vari club. Il Paris Saint Germain avrebbe proposto più giocarori ai bianconeri ma per ora non si è sviluppata nessuna trattativa. Anche perché la Juventus è concetrata sulle questioni legate a Paul Pogba e Angel Di Maria.

Il francese è ormai da considerarsi virtualmente un giocatore della Juventus in attesa della firma sul contratto che verosimilmente avverrà i primi di luglio. Adesso i dirigenti juventini sono concetrati sulla definizione dell'affare Di Maria. L'argentino ha detto si e adesso le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Ma la Juventus non dovrebbe fermarsi all'acquisto del solo Di Maria.

Infatti, i bianconeri vorrebbero prendere un altro esterno. Per questo motivo le situazioni che portano a Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi e Filip Kostic sono sempre da monitorare. Infatti, la Juventus sembra orientata ad insistere con la Roma per il giocatore classe 99. I bianconeri seguono da molti anni Zaniolo e adesso sembrano intenzionati a fare sul serio per averlo. Nei prossimi giorni è possibile che ci sia un incontro tra la Juventus e Roma si incontrino nei prossimi giorni per cercare una soluzione che possa accontentare tutti. I giallorossi potrebbero anche accettare delle contropartite tecniche.