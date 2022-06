Sono ore calde per quanto riguarda il mercato di Milan e Juventus. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Manchester City avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Rafael Leao dopo che Gabriel Jesus sarebbe molto vicino all'approdo all'Arsenal. I rossoneri, inoltre, avrebbero intenzione di puntellare la difesa e vorrebbero intensificare i contatti con la Fiorentina per acquistare il cartellino di Nikola Milenkovic. Il Chelsea, invece, sarebbe interessato a De Ligt della Juventus che potrebbe decidere di dare il via libera per finanziare il mercato.

Il Manchester City sulle tracce di Leao

Il Manchester City avrebbe messo nel mirino Rafael Leao e lo vorrebbe per potenziare notevolmente l'attacco. Il portoghese avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma, nelle ultime settimane, avrebbe fatto intendere di voler restare a Milanello e prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024. Il club allenato da Pep Guardiola potrebbe intensificare i contatti ed aumentare l'offerta soprattutto se Gabriel Jesus dovesse approdare all'Arsenal.

Il Milan potrebbe offrire Krunic alla Fiorentina

Il Milan avrebbe intenzione di acquistare un difensore centrale. L'obiettivo per la prossima stagione sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina che interesserebbe molto anche all'Inter.

Il serbo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2023. I rossoneri vorrebbero abbassare le pretese della società presieduta da Rocco Commisso mettendo sul piatto il cartellino di Rade Krunic come contropartita tecnica. I toscani, però, potrebbero non accettare perché l'Inter sarebbe in pole su Milenkovic, che sbarcherebbe alla Pinetina se Milan Skriniar dovesse essere ceduto.

Lo slovacco dell'Inter interesserebbe al Chelsea ma anche al Paris Saint Germain ed avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Il Chelsea offrirebbe Jorginho per De Ligt

La Juventus potrebbe intraprendere una trattativa con il Chelsea per quanto riguarda il cartellino di De Ligt. I Blues vorrebbero un difensore centrale dopo l'addio di Anthonio Rudiger ed avrebbero pensato all'olandese ex Ajax.

Per convincere i bianconeri a cedere il ragazzo, il club allenato da Thomas Tuchel potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Jorghinho. L'ex Napoli sarebbe molto gradito a Massimiliano Allegri, da tempo ala ricerca di un centrocampista in grado di dare qualità alla sua formazione. Oltre al calciatore, però, il Chelsea dovrebbe aggiungere un conguaglio economico a favore della Juventus che valuterebbe De Ligt circa 60 milioni di euro. Jorginho, invece, ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.