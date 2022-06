La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà lavorare non solo a rinforzarsi sul mercato ma anche ad alleggerire una rosa che vanta giocatori che hanno molto mercato. Sono almeno 10 i possibili partenti fra quelli che hanno giocato in prestito e quelli che hanno fatto parte della rosa bianconera nella stagione 2021-2022. Una lista che comprende giovani e meno giovani. E a proposito di giovani a breve potrebbe essere ufficializzata la cessione del portiere della Juventus under 23 Israel allo Sporting Lisbona per 1 milioni di euro più una percentuale di futura rivendita.

Oltre a lui potrebbe partire a titolo definitivo Zanimacchia, con la Cremonese che sarebbe pronta ad acquistarlo per circa 3 milioni. Hanno mercato in Spagna Chibozo, che ha disputato una stagione importante con la Juventus Primavera, e Marques. Entrambi potrebbero essere ceduti per un totale di 5 milioni. Per quanto riguarda Brunori (che ha contribuito alla promozione del Palermo in Serie B) ci sarebbero diverse società di Serie A e Serie B pronte ad investire sul classe 1994. La cessione del giocatore potrebbe garantire circa 6 milioni di euro. Senza contare Giacomo Vrioni, che ha vinto la classifica marcatori nel campionato austriaco con il WSG Tirol e che ha un prezzo di mercato di circa 5 milioni.

Possibili le cessioni di Kean, Pellegrini e McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Ajax sarebbe pronta a riscattare il cartellino di Mohamed Ihattaren, che dopo una prima parte di stagione difficile in prestito alla Sampdoria, dalla seconda ha giocato nella società olandese. Potrebbe essere acquistato a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece i giocatori della prima squadra, ha mercato Moise Kean, che deve essere prima riscattato dall'Everton per circa 28 milioni di euro. Successivamente potrebbe essere ceduto più o meno alla stessa somma, sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società, fra queste anche del Paris Saint Germain.

La società bianconera potrebbe cedere a titolo definitivo anche Luca Pellegrini, che ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro e piace a diverse società inglesi. Possibile anche la partenza di Weston McKennie, la sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti oltre a quelle prima menzionate. Potrebbe rescindere il contratto Ramsey con indennizzo di circa 3 milioni al giocatore (e con un risparmio sul monte ingaggi di circa 5 milioni di euro), potrebbero partire anche Arthur Melo, che piace all'Arsenal, e Adrien Rabiot, con il Chelsea che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.