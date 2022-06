La Juventus dalla stagione 2022-2023 avrà come titolare della porta Szczesny. Il portiere della nazionale della Polonia ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 e la volontà del giocatore sarebbe quella di rispettare l'intesa contrattuale con la società bianconera. Lo ha rivelato di recente il portiere in un'intervista ad un giornale sportivi polacco, Szczesny gode della fiducia di Allegri, che lo ha sempre difeso anche nella stagione 2021-2022 quando il 32enne commise degli errori ad inizio stagione prima contro l'Udinese e poi contro il Napoli.

Si era parlato molto lo scorso Calciomercato estivo del possibile arrivo a Torino di Gianluigi Donnarumma, che era in scadenza di contratto con il Milan. Alla fine però il nazionale italiano accettò l'offerta del Paris Saint Germain e Szczesny rimase a Torino anche grazie alla volontà di Allegri.

Nell'intervista al giornale sportivo polacco il portiere ha parlato anche del suo futuro professionale dopo il 2025, quando il suo contratto con la Juventus sarà scaduto. Ha dichiarato che gli piacerebbe giocare due stagioni in Spagna, dove ha una casa. Ha poi aggiunto che non giocherà quanto Buffon, la sua carriera professionale dovrebbe finire quindi prima dei 40 anni. Come è noto il portiere italiano anche nella stagione 2022-2023 giocherà al Parma.

'Ho ancora tre anni di contratto e se vogliono tenermi vorrei rispettarlo'. Queste le dichiarazioni di Szczesny in una recente intervista in un giornale sportivo polacco. Il portiere della Juventus ha sottolineato di voler rispettare l'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025.

Per il futuro il giocatore starebbe valutando un'esperienza professionale in Spagna. Ha aggiunto: 'Voglio rimanere alla Juve fino al 2025, poi magari andrò in Spagna dove ho una casa. Non giocherò quanto Buffon'. La volontà del giocatore ma anche della Juventus è quella di continuare l'esperienza professionale a Torino. Nella stagione 2021-2022 dopo un inizio difficile è migliorato molto diventando una certezza per la squadra bianconera nonostante l'annata calcistica deludente senza vittorie nelle competizioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus confermerà Szczesny come primo portiere e come alternativa Mattia Perin. Il 30enne ex Genoa era in scadenza di contratto a giugno 2022, ha accettato di prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera andando a guadagnare un ingaggio minore rispetto a quello precedente. Rimarrà alla Juventus almeno fino a giugno 2025, altra conferma nel ruolo di terzo portiere, sarà Carlo Pinsoglio.