Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo e la società sta cercando alcune soluzioni anche per i giocatori in uscita. A sorpresa, alla dirigenza bianconera, sarebbe arrivata una richiesta di cessione da parte di Adrien Rabiot. Il francese vorrebbe lasciare la Juventus già questa estate. I bianconeri avrebbero, comunque, valutato eventuali offerte per Rabiot, visto che il giocatore va in scadenza nel 2023. Adesso, però, ci sarebbe la certezza di una sua partenza visto la volontà del francese di cambiare aria. Chiaramente, con l'uscita di Rabiot, la Juventus dovrà inserire un altro centrocampista in rosa oltre a Pogba.

Juventus su Fabian Ruiz

La Juventus, in queste settimane, si è concentrata soprattutto sulla trattativa per riportare Paul Pogba a Torino. Ma adesso i bianconeri, al netto delle eventuali partenze di Arthur e Rabiot, dovrà probabilmente cercare un altro giocatore da inserire in mediana. Infatti, alla base rientrerà Nicolò Rovella ma non sarà sufficiente per Massimiliano Allegri anche perché probabilmente la Juventus giocherà con un centrocampo a tre e i centrocampisti certi di una conferma sarebbero solo Weston McKennie, Manuel Locatelli e Denis Zakaria. A loro andrebbero aggiunti Paul Pogba e Nicolò Rovella. Perciò mancherebbe un sesto centrocampista. La Juventus, ovviamente, valuterà diverse opzioni e soprattutto opportunità.

Una buona opportunità potrebbe essere Fabian Ruiz. Lo spagnolo andrà in scadenza con il Napoli nel 2023 e sembra difficile un rinnovo tra le parti. Per questo motivo, la Juventus potrebbe provare a farsi avanti per avere Fabian Ruiz.

Rabiot potrebbe tornare in Francia

Adrien Rabiot avrebbe chiesto alla Juventus di poter partire in questa sessione di mercato.

Il francese avrebbe voglia di iniziare una nuova avventura e per lui si parlerebbe anche di un clamoroso ritorno al PSG. Il francese non si era lasciato al meglio con il club in cui è cresciuto. Ma nelle ultime settimane la mamma del giocatore juventino avrebbe riallacciato i rapporti con il PSG. Dunque, la signora Veronique starebbe cercando la soluzione migliore e non sono da escludere nemmeno le piste che portano alla Premier League.

Rabiot piacerebbe a Newcastle, Chelsea e Manchester United. La Juventus, dalla cessione del francese, vorrebbe incassare circa 15 milioni, in più il club bianconero risparmierebbe i 7 milioni di ingaggio del giocatore. Perciò, anche per il club di Agnelli, la cessione di Rabiot potrebbe essere una buona opportunità per incassare un bel gruzzoletto da investire sul mercato. Adesso non resta che attendere di capire come si evolverà questa situazione.