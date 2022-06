La Juventus in vista del Calciomercato si sta guardando attorno nei vari reparti, in particolare per gli esterni offensivi. Oltre ad Angel Di Maria (per il quale sono in corso da settimane le trattative) potrebbe arrivare un altro giocatore di fascia che possa essere utile per il 4-3-3 ma anche per il 3-5-2.

In tal senso da alcuni giorni viene accostato ai bianconeri il serbo Filip Kostic, centrocampista laterale dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'acquisto del giocatore per circa 15 milioni di euro.

Un prezzo vantaggioso che dipende evidentemente dal fatto che andrà in scadenza di contratto fra un anno.

Il serbo Kostic sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina all'ingaggio di Filip Kostic. Nella stagione appena finita si è confermato segnando diversi gol e fornendo assist decisivi. In particolare il serbo poche settimane fa ha vinto con l'Eintracht Francoforte l'Europa League: avendo il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe lasciare la società tedesca a prezzo agevolato.

La Juventus sarebbe pronta ad offrire circa 15 milioni di euro per il giocatore, mentre l'Eintracht Francoforte vorrebbe una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Nei prossimi giorni le parti potrebbero avvicinarsi. A far propendere il giocatore per la società bianconera potrebbe incidere la volontà di raggiungere il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic.

Kostic sarebbe l'ideale per il gioco della punta bianconera anche perché garantirebbe assist importanti. In questa stagione ha giocato sulla fascia sinistra nel centrocampo a cinque, nelle stagioni precedenti è stato però impiegato anche come punta di fascia del 4-3-3.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il settore avanzato. In particolar modo si cerca un vice-Vlahovic, o meglio un giocatore che sappia sostituirlo ma anche essere in grado di giocarci insieme all'occorrenza.

Potrebbero arrivare anche un difensore centrale al posto di Chiellini, e un terzino sinistro, soprattutto se si dovesse concretizzare la partenza di Alex Sandro: il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società bianconera per circa 10 milioni di euro.