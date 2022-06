La Juventus è al lavoro in queste settimane sul Calciomercato per rinforzare tutti i reparti della rosa di mister Massimiliano Allegri.

In particolare per l'attacco i bianconeri sono alla ricerca di un centravanti che possa essere sostanzialmente il "vice-Vlahovic". Un nome che circola con insistenza da tempo sarebbe quello dell'argentino Giovanni Simeone. Il classe 1995 ha disputato una stagione 2021-2022 importante con il Verona segnando 17 gol nel campionato italiano e fornendo 6 assist, su un totale di 35 presenze. La società veneta lo ha recentemente riscattato a titolo definitivo dal Cagliari per circa 12 milioni e potrebbe venderlo a qualche milione in più alla società bianconera.

Fra l'altro il Verona avrebbe già individuato il sostituto di Simeone, in quanto sarebbe a un passo dall'arrivo (in prestito oneroso) dal Venezia il francese Thomas Henry.

Il centravanti argentino Simeone preferirebbe il trasferimento alla Juventus

Secondo alcune indiscrezioni di mercato - rilanciate recentemente dal giornalista Luca Gramellini - Giovanni Simeone potrebbe trasferirsi alla Juventus come vice-Vlahovic. L'argentino avrebbe deciso di non accettare diverse offerte che gli sarebbero arrivate finora in quanto gradirebbe la società bianconera. Sarebbe un acquisto importante per la Juventus, in quanto andrebbe a rinforzare il settore avanzato con un giocatore che ha già dimostrato di saper segnare diversi gol nel campionato italiano.

Il suo prezzo di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro.

L'eventuale arrivo di Simeone potrebbe incentivare per i bianconeri la cessione di Moise Kean, che piacerebbe a diverse società inglesi. In tal caso però la Juventus dovrà riscattare con un anno di anticipo dall'Everton il cartellino del giocatore e poi rivenderlo al miglior offerente.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche l'acquisto di due centrocampisti. Oltre a Paul Pogba, che dovrebbe arrivare (a parametro zero) a inizio luglio, il club bianconero dovrebbe puntare anche su un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia essere incisivo anche in zona gol. In tal senso piacerebbero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli.

Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e quindi potrebbero arrivare a prezzo tutto sommato contenuto nel corso di questa estate.