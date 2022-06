La Juventus è al lavoro sul mercato con la volontà di rinforzare la propria rosa, in particolare il club dovrebbe muoversi molto in attacco, reparto da cui sono in partenza oltre al già certo Dybala, probabilmente anche Morata e Kean.

Per questo si attendono almeno due rinforzi importanti nel settore avanzato, oltre all'acquisto di un vice-Vlahovic. Il preferito rimarrebbe Angel Di Maria, in scadenza di contratto a fine giugno col Psg. Molto dipenderà dalla volontà dell'argentino di accettare un contratto di due anni, situazione che permetterebbe al club bianconero di usufruire del Decreto Crescita e quindi di una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo del giocatore.

All'argentino potrebbe aggiungersi anche Filip Kostic, esterno offensivo serbo in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo importante perché garantirebbe non solo gol ma anche assist decisivi, come dimostrato nelle ultime stagioni nella squadra tedesca.

La Juventus potrebbe ingaggiare sia Di Maria che Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di almeno due rinforzi per il settore avanzato. Parliamo di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a fine giugno, e di Filip Kostic.

L'esterno serbo in questa stagione ha contribuito alla vittoria dell'Europa League nell'Eintracht Francoforte.

La Juventus sarebbe pronta a offrire 15 milioni di euro per il giocatore, mentre la società tedesca vorrebbe almeno 20 milioni.

Di certo l'eventuale arrivo sia di Di Maria che di Kostic rappresenterebbero dei rinforzi importanti il settore avanzato bianconero, dando anche un supporto di qualità a Dusan Vlahovic. A proposito del centravanti titolare della Juventus, si valuta anche l'innesto di un suo vice, considerando i tanti match che dovrà giocare la società bianconera nella stagione 2021-2022, soprattutto nella prima parte.

Il mercato in attacco della Juventus

La Juventus starebbe quindi valutando l'acquisto di un vice Vlahovic. In tal senso piace molto Luis Muriel, in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Atalanta e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Un altro giocatore seguito dalla società bianconera è Giovanni Simeone, che in questa stagione è stato molto prolifico nel Verona e che potrebbe essere ceduto dal Cagliari per circa 20 milioni di euro.