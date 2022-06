Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, impegnato in questi giorni nella Nations League con la nazionale olandese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile rinnovo relativamente al contratto che attualmente è in vigore fino al giugno 2024. Queste le parole del giocatore: "Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se voglio guardare oltre".

I dettagli del contratto

Da un paio di mesi la dirigenza bianconera sta trattando con l'entourage di De Ligt, il cui contratto attuale sarà in vigore fino al 2024.

L'olandese classe 1999 ha uno stipendio netto annuale di circa otto milioni di euro,

L'ipotesi sul tavolo è quella di un rinnovo per due stagioni del difensore olandese fino al 2026, oppure per una sola stagione, fino al 2025. La richiesta avanzata dall'ex Ajax è quella di ridurre la clausola rescissoria e di portarla a meno di 100 milioni (quella attuale è di 125 milioni di euro). Sarebbero quindi ancora da definire tutti i dettagli, dalla durata, alla clausola, all'ingaggio.

Il giocatore ha inoltre dichiarato: "Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano, dovremo fare dei passi in avanti".

I numeri di De Ligt con la Juventus

Matthijs De Ligt è considerato da mister Allegri uno dei leader della sua Juve e lo dimostrano anche i suoi numeri della stagione appena conclusa: l'olandese ha disputato 31 presenze in campionato, impreziosite da 3 gol, inoltre ha messo insieme sette gettoni in Champions League e quattro in Coppa Italia.

La Juventus, orfana di Chiellini in procinto di iniziare la sua nuova avventura in MLS, è in cerca di un nuovo leader in difesa che sia bravo sul piano tecnico, ma anche carismatico e quindi in prospettiva la conferma a lungo termine di De Ligt sarebbe particolarmente importante.

Nel frattempo il Chelsea valuterebbe l'assalto a De Ligt

Intanto Matthijs De Ligt sarebbe finito nel mirino del Chelsea, i Blues dopo il via libera del governo inglese alla cessione alla nuova proprietà guidata da Todd Boehly, metterà a disposizione circa 200 milioni di euro per il mercato della squadra guidata da Tuchel. Il club inglese è alla ricerca di un giocatore che possa colmare il vuoto in difesa lasciato dalla partenza di Rudiger, promesso sposo del Real Madrid a parametro zero.

Il Chelsea avrebbe individuato proprio in De Ligt il successore del difensore tedesco: secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese, sarebbe di 70 milioni è la cifra che il Chelsea vorrebbe offrire alla Juventus per l'olandese.