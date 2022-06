La Juventus sarebbe interessata a Nicolò Zaniolo dalla Roma e per convincere la società capitolina a cederlo, potrebbe inserire nella trattativa Arthur più soldi.

Nel frattempo l'ex calciatore Sergio Brio ha dichiarato di vedere bene l'eventuale acquisto di Koulibaly da parte dei bianconeri

Juventus, Arthur potrebbe sbloccare Zaniolo per i bianconeri

Vista la necessità di un esterno offensivo, la compagine bianconera si sta infatti concentrando su diversi profili, tra cui spiccherebbe il nome di Nicolò Zaniolo. Proprio quest'ultimo, potrebbe arrivare a Torino tramite un intreccio di Calciomercato con la Roma.

Il club piemontese vorrebbe proporre alla formazione guidata da José Mourinho uno scambio che preveda un conguaglio economico più l'inserimento di Arthur come parziale contropartita tecnica. Il brasiliano, stando ad alcune indiscrezioni, piacerebbe allo Special One, che vicino a un mediano tutto fare come il nuovo arrivato Matic, gradirebbe piazzare un giocatore con spiccate doti da regista.

Per la Juventus comunque, rimarrebbero in piedi le trattative con Di Maria e per Kostic. L'argentino si troverebbe a Ibiza, dove alcuni dirigenti della Vecchia Signora potrebbero raggiungerlo per fargli firmare il contratto che lo legherebbe alla squadra torinese per il prossimo anno. Mentre per quello che concerne Kostic, il serbo avrebbe espresso il suo desiderio di vestire la casacca bianconera ma va ancora trovato un accordo con l'Eintracht Francoforte: attualmente fra la domanda e l'offerta ci sarebbero 5 milioni di differenza.

Juventus, su Koulibaly parla Brio: 'Il miglior difensore della Serie A e la Juve ha bisogno di giocatori pronti per vincere'

Un altro profilo accostato alla Juventus nelle ultime settimane è quello di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo del Napoli, potrebbe lasciare la compagine partenopea già dalla prossima finestra estiva di calciomercato.

A tal proposito Sergio Brio, ex difensore bianconero degli anni Ottanta, ha detto: "Koulibaly è il miglior difensore del campionato, ha esperienza, conosce bene la A. Farebbe benissimo in bianconero. Bonucci è diverso da De Ligt, più portato all’impostazione dell’olandese che in marcatura è invece più deciso.Allegri potrebbe immaginare una linea a tre: De Ligt-Bonucci- Koulibaly.

Io ci sono passato, a quell’età ero titolare. La Juve ha bisogno di giocatori pronti per tornare a vincere subito".

Qualora Cherubini non riuscisse ad acquisire Koulibaly, potrebbe rivolgere le proprie attenzioni su uno tra Milenkovic della Fiorentina e Bremer del Torino.