In questi giorni, si sta parlando moltissimo di un possibile interessamento della Juventus per Kalidou Koulibaly. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un centrale di difesa da affiancare a Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci. Infatti, la retroguardia della Juventus perderà Giorgio Chiellini e ci sarà bisogno di un calciatore che possa dare lo stesso apporto del numero 3 juventino. Per questo motivo, i bianconeri starebbero pensando a Koulibaly che andrà in scadenza con il Napoli del 2023. Ma nelle ultime ore, per la Juventus sarebbe arrivata una doccia fredda poiché, come riporta "Il Mattino", il difensore senegalese avrebbe detto ad amici e compagni: "No, non andrò mai alla Juve".

La Juventus vigile su Koulibaly

La Juventus, in questa estate, dovrà rinforzare tutti i reparti visto che gli addi in casa bianconera sono stati tantissimi. In particolare una delle partenze più pesanti riguarda Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino con Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci costituiva il muro difensivo della Juventus. Per questo motivo, la sensazione è che il club bianconero possa cercare un profilo esperto e che dia le stesse garanzie che dava Chiellini. Una buona opportunità di mercato potrebbe essere rappresentata da Kalidou Koulibaly. Il segalese non sta trovando un accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto e questo potrebbe non escludere una sua partenza già in questa sessione di mercato.

Dunque, la Juventus monitora la situazione e potrebbe decidere di fare un'offerta al club azzurro per arrivare a Koulibaly. Il giocatore, però, avrebbe confidato agli amici di non voler accettare una proposta da parte della Vecchia Signora.

Intanto Allegri valuterà Gatti

La Juventus, nella sessione invernale di mercato, ha acquistato Federico Gatti dal Frosinone.

Il giocatore è rimasto sei mesi in prestito in Ciociaria e adesso è pronto ad iniziare la sua avventura in bianconero. Ovviamente Gatti non è certo di un posto nella rosa della Juventus nella stagione 2022/2023 ma avrà la possibilità di giocarsi le sue chance durante il ritiro estivo. Infatti, Massimiliano Allegri a partire dal 4 luglio seguirà con attenzione gli allenamenti del difensore classe 98 e dopodiché deciderà se confermarlo o no.

Federico Gatti seguirà la Juventus anche negli Stati Uniti e in America avrà modo di mettersi in mostra visto che la Vecchia Signora è attesa da tre amichevoli di un certo livello. Infatti, durante la tournée statunitense i ragazzi di Massimiliano Allegri giocheranno tre amichevoli la prima il 22 luglio contro il Deportivo Guadalajara, la seconda sarà il 26 luglio contro il Barcellona e la terza sarà il 30 luglio contro il Real Madrid.