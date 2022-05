La Juventus, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Risalgono all'estate 2019 gli ultimi acquisti senza prezzo di cartellino, rinforzi che, però, non hanno dato un contributo importante. Ci riferiamo a Aaron Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, e ad Adrien Rabiot: il francese, però, in questa stagione è migliorato diventando uno dei migliori della squadra bianconera. Di certo, però, si è trattato di un investimento importante per quanto riguarda l'ingaggio, entrambi guadagnano circa 7 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus, dopo tre anni, potrebbe ingaggiare altri giocatori in scadenza. Dal Manchester United potrebbero arrivare due rinforzi importanti, Paul Pogba e Jessie Lingard.

Del francese se ne parla da diversi mesi, la Juventus sarebbe pronta a garantirgli un ingaggio da circa 9 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2026. Pogba ritornerebbe volentieri alla Juventus, società in cui è cresciuto dal 2012 al 2016 prima del trasferimento allo United. Per quanto riguarda Lingard, in questa stagione, non è stato un titolare, si è parlato di un interesse del Newcastle ma l'ingaggio da 8 milioni di euro a stagione sarebbe considerato troppo pesante dalla società inglese. Per questo potrebbe trasferirsi a Torino.

I giocatori Pogba e Lingard potrebbero trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare, oltre a Paul Pogba, anche Jessie Lingard dal Manchester United. Un rinforzo importante che garantirebbe qualità nel settore avanzato, soprattutto se la Juventus decidesse di giocare con il 4-2-3-1.

Lingard può giocare anche come punta di fascia nel 4-3-3. Di certo arriverebbe a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno. Molto dipenderà dall'ingaggio che vorrà il giocatore, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di acquistarlo anche se dovrà tenere conto dell'età del giocatore. Lingard è un classe 1992, di conseguenza potrebbe offrirgli un contratto di tre stagioni.

Si valuta un altro rinforzo a parametro zero, Angel Di Maria.

La Juventus potrebbe ingaggiare Di Maria

Le recenti dichiarazioni di Angel Di Maria confermano la sua volontà di giocare un'altra stagione nel calcio europeo. Il giocatore ha dichiarato che valuterebbe la conferma nel Paris Saint Germain essendoci un pre contratto ma se la società francese deciderà di non dargli fiducia, valuterà un'offerta di una società europea. La Juventus potrebbe ingaggiarlo dando un supporto ideale a Dusan Vlahovic e a Federico Chiesa. L'argentino potrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione a 7 milioni di euro.