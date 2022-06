La Juventus è pronta a definire gli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria. Un Calciomercato estivo che potrebbe essere molto importante per la società bianconera, che vuole costruire una rosa competitiva non solo per il campionato italiano ma anche per la Champions League. La deludente stagione 2021-2022 potrebbe agevolare l'arrivo di rinforzi di qualità in tutti i settori, considerando anche che ci saranno da sostituire Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. A questi potrebbe aggiungersi anche de Ligt, che piace al Chelsea e potrebbe garantire circa 100 milioni di euro.

Somma che potrebbe essere utile per acquistare uno dei giocatori maggiormente graditi dalla società bianconera per il settore avanzato.

A tal riguardo si parla molto negli ultimi giorni del possibile arrivo alla Juventus di Niccolò Zaniolo. In scadenza di contratto a giugno 2024, il centrocampista sarebbe pronto a lasciare la Roma con un'offerta da circa 60 milioni di euro. La Juventus però non vorrebbe spendere tale somma e potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società romana. Si è parlato molto di Arthur Melo, alla Roma piacerebbe anche Moise Kean, che ha deluso le aspettative nella stagione 2021-2022.

Possibili contropartite tecniche per Zaniolo i giocatori Arthur Melo e Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Roma potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche per la cessione di Niccolò Zaniolo. Piace molto alla società romana Arthur Melo, che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro. Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio del brasiliano, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Dovrebbe accettare un ingaggio minore per trasferirsi alla Roma. Altro giocatore che potrebbe interessare è Moise Kean, che guadagna meno del brasiliano ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. La Juventus lo riscatterebbe dall'Everton per circa 28 milioni di euro per poi venderlo nel calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa. Come già anticipato de Ligt potrebbe essere ceduto garantendo circa 100 milioni di euro alla società bianconera. Con tale somma la Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali importanti. il preferito sarebbe Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dalla società campana. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2026. Al difensore potrebbe aggiungersi un altro giocatore in scadenza fra un anno, ovvero Nikola Milenkovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina per circa 15-17 milioni di euro.