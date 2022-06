Questa estate la Juventus sarà molto attiva anche sul fronte delle cessioni, in modo da incassare risorse utili da riutilizzare sul mercato. I nomi dei giocatori in uscita sarebbero in particolare Rolando Mandragora, Nicolò Rovella e probabilmente anche Adrien Rabiot.

Inoltre il club bianconero starebbe lavorando sulla ricerca di esterni d'attacco. La priorità resta sempre Angel Di Maria, ma oltre a lui la dirigenza vorrebbe arrivare a Filip Kostic. Il serbo sarebbe stato bloccato dalla Juventus, che adesso attende di trovare un accordo con l'Eintracht Francoforte.

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus ha un attacco da rifare visto che rispetto alla scorsa stagione sono rimasti solamente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per questo motivo la Juventus cerca due esterni. Il primo è ovviamente Di Maria, che però non ha ancora dato una risposta alla Vecchia Signora. La seconda pista battuta dalla dirigenza bianconera è quella che porta a Filip Kostic. Il serbo non sembra intenzionato a rinnovare con l'Eintracht Francoforte. I tedeschi vorrebbero 25 milioni, mentre la Juventus non sarebbe disposta a offrirne più di 15. Il management juventino, però, ritiene che Kostic sia un buon prospetto a livello di rapporto qualità/prezzo e la sensazione è che alla fine si arrivi alla tanto attesa fumata bianca.

Kostic potrebbe arrivare a prescindere dalla risposta che darà Angel Di Maria. Infatti la Juventus vorrebbe comprare due esterni.

Restano in piedi le ipotesi Berardi e Zaniolo

La Juventus, in questi giorni, sta continuando ad attendere la risposta di Angel Di Maria. I bianconeri vorrebbero arrivare a "El Fideo" anche perché Massimiliano Allegri riterrebbe l'argentino un giocatore fondamentale per il suo nuovo progetto tattico.

Per questo motivo, la Juventus sta continuando ad aspettare. Ma la sensazione è che i bianconeri non aspetteranno per sempre.

Per questo motivo restano in piedi le ipotesi che portano a Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo. Ma queste due alternative comporterebbero un esborso economico molto elevato. Per esempio per arrivare a Zaniolo ci vorrebbero almeno 50 milioni.

Perciò in caso di fumata nera per Di Maria la Juventus dovrà investire anche sui cartellini dei giocatori.

Le risorse per finanziare il mercato potrebbero arrivare anche dalle cessioni. L'uscita eventuale di Adrien Rabiot potrebbe portare circa 20 milioni.

Chi sembra ad un passo dall'addio è Mandragora che è a un passo dalla Fiorentina. La Juventus dalla sua cessione dovrebbe incassare circa 10 milioni.

Altri due giocatori in uscita e che potrebbero portare un buon tesoretto sono Pellegrini e Rovella. Il primo sarebbe vicino al Fulham e anche in questo caso la Juventus potrebbe incassare circa 10 milioni.