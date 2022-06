La Juventus è una delle società più impegnate sul fronte mercato. Nell'attesa che il 1° luglio apra ufficialmente il Calciomercato estivo, in casa bianconera stanno già provando a definire le trattative sia in uscita che in entrata.

Alla voce acquisti, sarebbero diversi i settori sui quali investire per migliorare l'organico. Innanzitutto andranno sostituiti i partenti Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Gli ultimi due non hanno rinnovato il contratto, dunque saranno liberi a parametro zero dai primi di luglio. Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean sono gli altri giocatori che potrebbero lasciare Torino.

C'è poi la questione Alvaro Morata che la Juventus non ha intenzione di riscattare alla cifra di 35 milioni di euro. I bianconeri e l'Atletico Madrid potrebbero riparlarne a luglio, anche se i vertici della società torinese vorrebbero trattare l'eventuale acquisto definitivo dell'attaccante spagnolo ad una somma più bassa rispetto a quella pattuita nell'estate del 2020.

In attacco, ad ogni modo, potrebbero arrivare due o tre nuovi elementi: due esterni di fascia ed un vice-Vlahovic. A proposito del reparto offensivo, la stampa tedesca continua a fare il nome di Filip Kostic. Questi avrebbe rifiutato la proposta di prolungamento del contratto dell'Eintracht Francoforte che gli avrebbe proposto un nuovo accordo da circa 3 milioni di euro all'anno fino al giugno del 2025.

In più, sembra che l'ex Amburgo abbia già un'intesa di massima con la Juventus.

Kostic avrebbe già un accordo contrattuale con la Juventus

Filip Kostic avrebbe raggiunto un accordo di fondo con la Juventus per un eventuale contratto triennale con ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione.

Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte piace alla Vecchia Signora perché sarebbe adatto come esterno offensivo nel 4-3-3 di Allegri, ma anche come centrocampista di fascia in un 3-5-2.

Inoltre si tratta di un calciatore che garantisce gol ma anche assist, dunque sarebbe un'ottima spalla per Vlahovic, di cui è anche compagno di nazionale con la Serbia.

Oltre a Kostic, la Juventus starebbe pensando anche ad un altro esterno offensivo. Infatti dalla Continassa starebbero attendendo una risposta da Angel Di Maria, al quale sarebbe stato offerto uno stipendio da 7 milioni di euro netti all'anno fino al giugno del 2023.

Invece, per quanto riguarda il ruolo di vice-Vlahovic, ci sarebbero diversi nomi in ballo. Fra questi figurerebbero Giovanni Simeone del Verona e Gabriel Jesus del Manchester City. Il costo del cartellino dell'attaccante brasiliano sarebbe però piuttosto alto, ovvero intorno ai 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus: idea De Paul

La Juventus deve migliorare anche il centrocampo in vista della prossima stagione. Sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba a parametro zero. Oltre al francese potrebbe arrivare anche Rodrigo De Paul.

Infine, tornando su Morata, la società bianconera vorrebbe provare a strappare all'Atletico Madrid un accordo per un prestito con riscatto fissato a 20 milioni di euro.