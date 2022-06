La Juventus è attesa da settimane importanti sul mercato. Nella giornata del 1° giugno è arrivata la conferma della partenza a parametro zero di Paul Pogba dal Manchester United. Il francese sarebbe sempre più vicino alla società bianconera, che potrebbe ufficializzarlo prossimamente. Il francese potrebbe non essere l'unico acquisto a parametro zero. La Juventus potrebbe tesserare anche Angel Di Maria, si parla per lui di un contratto di una stagione con opzione per il 2023-2024.

Si attendono però altri rinforzi soprattutto in difesa. A tal riguardo bisogna sostituire Giorgio Chiellini, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare da dirigente alla Juventus.

Attualmente i difensori a disposizione di Allegri sono Bonucci, Rugani, de Ligt e Gatti, quest'ultimo acquistato dal Frosinone nel mercato di gennaio. Il classe 1998 sarà valutato all'inizio della preparazione estiva.

La società bianconera però potrebbe decidere di rinforzare il settore difensivo con un giocatore d'esperienza. Si recentemente è parlato di un interesse di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando anche Aymeric Laporte, difensore del Manchester City in scadenza di contratto a giugno 2025.

Il difensore Laporte piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il difensore Aymeric Laporte.

Il nazionale spagnolo non sarebbe considerato un titolare da Guardiola e in caso di offerta importante potrebbe lasciare il Manchester City. Il classe '94 ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Essendo mancino si integrerebbe molto bene con Bonucci e con de Ligt.

In questa annata calcistica ha disputato 33 presenze nel campionato inglese segnando 4 gol, 2 partite in FA Cup e 9 match in Champions League.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus lavora anche per la fascia sinistra difensiva, in particolare se Alex Sandro dovesse lasciare la società bianconera. Piacerebbe Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società portoghese.

Sul giocatore ci sarebbe pure il Barcellona, anche se la società catalana in questo momento non vuole spendere molto considerando la situazione economica.

A proposito di cessioni, la Juventus starebbe lavorando alla partenza del centrocampista Aaron Ramsey.