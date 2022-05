La Juventus è attesa da un lavoro importante nel mese di giugno. La società bianconera cercherà di costruire quanto prima la rosa bianconera in quanto il ritiro estivo è previsto ad inizio a luglio. Bisognerà partire molto meglio rispetto alla stagione 2022-2023 anche perché ad agosto e settembre la squadra bianconera è attesa da diversi match di campionato. Diverse le esigenze della Juventus, non solo rinforzare il centrocampo ma anche sostituire Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Al posto dell'argentino potrebbe arrivare Angel Di Maria, per quanto riguarda invece il difensore centrale, sono diversi nomi avvicinati alla società bianconera.

Si è parlato dell'interesse per Kalidou Koulibaly del Napoli ma anche per Nikola Milenkovic della Fiorentina, anche lui come il difensore senegalese in scadenza di contratto a giugno 2023. Le ultime notizie di mercato confermano l'interesse della società bianconera per un altro giocatore della Fiorentina. Parliamo di Igor, difensore centrale di piede sinistro che ha dimostrato in questa stagione di essere molto affidabile. Il classe 1998 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e con un'offerta da 15 milioni di euro potrebbe lasciare la società toscana.

Il difensore Igor potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Giorgio Chiellini con Igor.

Il difensore della Fiorentina ha dimostrato in questa stagione affidabilità difensiva oltre al fatto che ha una fisicità importante. Un giocatore che si integrerebbe molto bene con de Ligt e con Bonucci in quanto è più marcatore rispetto ai prima menzionati. Inoltre potrebbe essere acquistato ad un prezzo vantaggioso. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro.

In questa stagione ha disputato 30 match nel campionato italiano e 5 match in Coppa Italia con un assist fornito ad un suo compagno. Grazie alla prestazioni importanti è riuscito a diventare un titolare, con Italiano che lo ha più volte preferito al nazionale argentino Martinez Quarta. Il brasiliano può giocare difensore centrale ma anche terzino sinistro, è stato acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina nell'estate 2021 per circa 5 milioni di euro dopo aver giocato nella Spal.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di un terzino sinistro, almeno un centrocampista e una punta. Piace Destiny Udogie dell'Udinese, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. Sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba, che arriverebbe senza prezzo di cartellino, e quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.