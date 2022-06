La Juventus 2022-2023 potrebbe avere diverse novità nella rosa. Sicuramente non ci saranno Giorgio Chiellini. Federico Bernardeschi e Paulo Dybala che hanno già lasciato la squadra. Tuttavia, potrebbero esserci anche altri giocatori vicini all'addio, ossia Alex Sandro, Arthur Melo, Weston McKennie, Aaron Ramsey e Moise Kean.

Inoltre non dovrebbe essere riscattato Alvaro Morata, a meno che l'Atletico Madrid non decidesse di accettare i 15 milioni di euro che la società bianconera avrebbe offerto per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del bomber spagnolo.

I colchoneros vorrebbero almeno 30 milioni di euro e starebbero anche pensando di proporre Morata al Barcellona in cambio dell'acquisto definitivo di Griezmann. L'attaccante madrileno potrebbe anche andare all'Arsenal che non avrebbe problemi nel versare i 30 milioni richiesti dall'Atletico Madrid.

La Juventus starebbe comunque già lavorando per trovare il sostituto di Morata. L'obiettivo pare sia quello di avere un attaccante che non solo funga da vice-Vlahovic ma che, all'occorrenza, possa anche giocare insieme all'ex Fiorentina.

Piace Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta nel giugno del 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere più di 15 milioni per un giocatore che tra un anno (in caso di mancato rinnovo) si libererà a parametro zero.

Un altro centravanti seguito dal club torinese sarebbe Arkadiusz Milik del Marsiglia, la cui valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Muriel e Milik

La Juventus si starebbe dunque concentrando su Luis Muriel dell'Atalanta e Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia. Uno dei due potrebbe arrivare a Torino, tenendo conto del fatto che quasi certamente Morata non verrà riscattato dall'Atletico Madrid.

In questo momento pare sia in vantaggio Muriel nelle preferenze del club bianconero. Il 31enne colombiano ha dimostrato nell'Atalanta che, oltre a giocare da prima punta, è abile nel giostrare come supporto all'attaccante centrale, come ha fatto a Bergamo con Zapata. Inoltre sa destreggiarsi bene anche sugli esterni offensivi.

La sua tecnica e la sua velocità potrebbe essere utili al gioco di ripartenza gradito a Massimiliano Allegri.

Il mercato della Juventus: idea Jorginho

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare anche Jorginho del Chelsea.

Molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare durante il Calciomercato estivo. I principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Alex Sandro, Moise Kean, Weston McKennie, Arthur Melo e Aaron Ramsey.