La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui dovrà cercare di costruire una rosa adeguata agli obiettivi stagionali della società bianconera. Dovrà ritornare competitiva non solo in Italia ma anche in Champions League, per questo si starebbe lavorando non solo all'ingaggio di Paul Pogba ma anche all'acquisto di giocatori importanti per il settore avanzato. Ci sarà inoltre da sostituire Giorgio Chiellini, che lascerà la società bianconera nonostante un contratto fino a giugno 2023. Il difensore potrebbe trasferirsi nel campionato americano, giocare una o due stagioni prima di ritornare da dirigente nella Juventus.

Non sarà facile sostituirlo, con il tecnico Allegri che vorrebbe un giocatore d'esperienza da schierare insieme a Bonucci o a de Ligt. A tal riguardo, piace il nome di Kalidou Koulibaly del Napoli, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Si valuta però un altro giocatore interessante, il difensore dell'Inter Stefan de Vrij in scadenza di contratto, anche lui come il difensore senegalese a giugno 2023. Difficilmente ci sarà un prolungamento e i suoi agenti sportivi (gli stessi di Pogba e de Ligt) lo avrebbero offerto proprio alla società bianconera.

Il difensore de Vrij sarebbe stato offerto alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli agenti sportivi di Stefan de Vrij avrebbero offerto il difensore dell'Inter alla Juventus come rinforzo per la difesa.

D'altronde, la società nerazzurra cerca un difensore dopo la conferma della partenza di Giorgio Chiellini. L'olandese sarebbe l'ideale perché garantirebbe esperienza e qualità alla difesa bianconera. A 31 anni si tratterebbe di un rinforzo ideale, anche perché ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico Matthijs de Ligt.

Considerando il contratto in scadenza a giugno 2023, con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società milanese. Potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione, sostenibile da parte della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare centrocampo e settore avanzato.

Abbiamo parlato di Paul Pogba, che sarebbe vicino al trasferimento alla società bianconera Al francese potrebbero aggiungersi anche Angel Di Maria e Filip Kostic. L'argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per il settore avanzato per esperienza e qualità. Piace molto anche il centrocampista dell'Eintracht Francoforte, che ha dato un contributo importante alla società tedesca nella vittoria dell'Europa League. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.