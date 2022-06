La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera cercherà di acquistare gran parte dei rinforzi già ad inizio luglio, per dare la possibilità ad Allegri di lavorare nella maniera ideale già all'inizio della preparazione estiva. Potrebbero essere ufficializzati a breve gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, due rinforzi che garantirebbero esperienza e qualità a centrocampo e settore avanzato. È proprio l'esperienza una delle caratteristiche cercate dalla società bianconera per migliorare la rosa bianconera dopo gli investimenti nei giovani delle ultime stagioni.

A tal riguardo, si parla molto del possibile arrivo di Luis Suarez, l'uruguaiano era già stato vicino alla Juventus nell'estate 2020. Per la nota vicenda riguardante l'esame per l'ottenimento del passaporto comunitario, il giocatore non arrivò più a Torino. Un trasferimento che potrebbe essere solo posticipato di due stagioni, con l'uruguaiano che farebbe il vice Vlahovic. Suarez, in diversi match, potrebbe anche giocare insieme alla punta titolare bianconera, considerando che ha dimostrato nella sua carriera professionale di giocare come prima o come seconda punta. Sull'uruguaiano, però, ci sarebbe l'interesse anche del River Plate, che sarebbe pronto ad offrirgli un ingaggio importante.

Il River Plate vorrebbe ingaggiare Luis Suarez: l'uruguaiano piace anche alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il River Plate sarebbe pronto ad offrire un contratto importante a Luis Suarez. La società argentina vorrebbe un giocatore d'esperienza per il settore avanzato. L'ideale sarebbe l'uruguaiano che arriverebbe senza prezzo di cartellino perché in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno.

Suarez piace anche alla Juventus che cerca rinforzi d'esperienza. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare un ruolo di vice Vlahovic. Nella stagione 2021-2022 il giocatore ha disputato 35 match nell'Atletico Madrid segnando 11 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol in Coppa del Re ed 1 match in Supercoppa spagnola, 7 match ed 1 gol in Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo e la difesa. Potrebbe attingere in maniera importante dal Napoli che ha due giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023. Parliamo di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, valutati ciascuno circa 30 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Filip Kostic dopo le annate calcistiche all'Eintracht Francoforte. Il serbo può giocare in tutti i ruoli della fascia sinistra come dimostrato nella società tedesca nelle ultime stagioni.