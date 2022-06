La Juventus è vicina al suo primo rinforzo del Calciomercato estivo. Dopo tre stagioni, la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero acquistando Paul Pogba che ha lasciato a scadenza di contratto il Manchester United. Il francese è pronto ad una nuova esperienza professionale, dopo stagioni in cui ha deluso le aspettative per suoi demeriti ma anche perché la società inglese non è riuscita ed essere competitiva nel campionato inglese e nelle competizioni europee. L'unica vinta è stata l'Europa League nel 2018, per il resto diverse stagioni deludenti in Champions League, dove con Ferguson diversi anni fa è stata una delle protagoniste principali del calcio europeo.

Dopo gli ingaggi di Rabiot e Ramsey che risalgono all'estate 2019, la Juventus è pronta ad acquistare un nuovo parametro zero. A parlare del possibile arrivo di Pogba a Torino, è stato il portiere della società bianconera Szczesny. Dal ritiro della nazionale della Polonia ha dichiarato di essere felice nel caso in cui arrivasse il centrocampista francese alla Juventus. Secondo il portiere, Pogba, se è in forma, è uno dei migliori al mondo a centrocampo. Nelle ultime stagioni è stato condizionato da diversi infortuni muscolari che non gli hanno permesso di dare un contributo importante nel Manchester United.

Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato del possibile trasferimento di Pogba a Torino

'Sarei felice di rivedere Pogba con la maglia della Juventus. Nella sua precedente esperienza in bianconero ha fatto benissimo, sarebbe un'ottima aggiunta alla rosa'. Queste le dichiarazioni di Szczesny in merito al possibile trasferimento di Pogba alla Juventus.

Il portiere ha aggiunto che, negli ultimi due anni, è stato condizionato da diversi infortuni che non gli hanno permesso di dare il suo contributo al Manchester United. Ha sottolineato: 'Quando è in forma è uno dei migliori al mondo'. Parole importanti quelle del portiere che sottolineano la fiducia e la considerazione nei confronti di Pogba che, invece, in nazionale francese ha sempre fornito prestazioni importanti.

Ottimo il suo Europeo con la rappresentativa di Deschamps, anche se la Francia ha deluso le aspettative. Pogba potrebbe sottoscrivere con la Juventus un contratto fino a giugno 2025 o 2026 a circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Si è parlato di un interesse di società come il Paris Saint Germain e il Real Madrid ma la volontà del giocatore sarebbe quella di ritornare a Torino, dove è diventato uno dei migliori centrocampisti europei.

Il mercato della Juve

La Juventus è vicina all'ingaggio di Pogba. Il francese potrebbe non essere l'unico giocatore a a parametro zero a trasferirsi nella società bianconera. Piace molto anche Angel Di Maria, oltre all'argentino per il settore avanzato potrebbe arrivare anche Giovanni Simeone, 17 gol e 6 assist con il Verona in questa stagione.