La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Rinforzi che dipenderanno anche dalle cessioni. Se la società bianconera riuscisse ad alleggerire in maniera importante la rosa ed il monte ingaggi potrebbe definirsi diversi acquisti oltre a quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. Uno dei settori che più ha bisogno di esperienza e qualità è il centrocampo, dove sembrano mancare giocatori bravi nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. A proposito di cessioni potrebbero partire tre centrocampisti.

Si parla di un possibile inserimento di Arthur Melo in uno scambio di mercato con la Roma per l'acquisto di Zaniolo. Il brasiliano piace all'Arsenal, si parla di un trasferimento in prestito con riscatto a circa 40 milioni di euro. Potrebbe rescindere il contratto Aaron Ramsey, con indennizzo a favore del gallese di circa 3 milioni di euro. Anche Adrien Rabiot sarebbe vicino alla partenza, il francese va in scadenza a giugno 2023 e potrebbe lasciare Torino anche perché la Juventus vorrebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Allegri stima molto Rabiot, per questo la società bianconera sarebbe pronta a lasciarlo partire solo per offerte di almeno 20 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus.

Il Chelsea avrebbe offerto circa 14 milioni di euro, somma che non sarebbe stata accettata dalla Juventus.

Possibile offerta da 14 milioni per Rabiot, la Juve ne vorrebbe almeno 20 più bonus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea avrebbe offerto circa 14 milioni di euro per il cartellino di Adrien Rabiot. Il francese piace molto al tecnico Tuchel, lo stesso giocatore sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale in un campionato in cui non ha mai giocato, quello inglese.

La Juventus potrebbe lasciarlo partire per non meno di 20 milioni di euro più bonus. Tale somma sarebbe utile anche per agevolare altri investimenti importanti, magari proprio a centrocampo. Piace molto Fabian Ruiz del Napoli, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro. In una stagione 2021-2022 deludente per la Juventus Rabiot è stato uno dei migliori giocatori della squadra bianconera soprattutto nella seconda parte.

Non è un caso che sia stato considerato un titolare da Allegri.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di cessioni importanti per la Juventus, che potrebbero agevolare rinforzi a centrocampo ma anche in difesa. C'è l'esigenza di sostituire Giorgio Chiellini, che si è trasferito nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Dal Napoli oltre a Fabian Ruiz potrebbe arrivare anche Kalidou Koulibaly, anche lui come lo spagnolo in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società campana.