La Juventus, per rinforzare la difesa, starebbe osservando Josko Gvardiol, centrale croato classe 2002 del Lipsia. Nel frattempo, i bianconeri potrebbero privarsi di Cuadrado.

La ricerca di un calciatore per il reparto arretrato della Juventus non si arresterebbe. La partenza di Chiellini ha lasciato uno slot libero che potrebbe essere riempito con l'acquisto di Josko Gvardiol. Il centrale difensivo attualmente in forza al Lipsia, ha giocato una stagione più che positiva, attraendo l'attenzione di diverse compagini.

Il giovane stopper classe 2002 è però legato contrattualmente alla formazione tedesca fino al 2026 ed il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. La Juve, che gradirebbe investire in calciatori dalla carta d'identità verde, potrebbe spendere una somma cosi alta, ma resterebbe da battere la concorrenza di squadre come Chelsea e Tottenham. Continuando a parlare del settore arretrato dei bianconeri, la situazione inerente Demiral sarebbe più incerta che mai. Secondo l'esperto di Calciomercato Massimo Pavan, la società piemontese dovrebbero muoversi celermente in favore del centrale turco: "La Juventus deve capire rapidamente la situazione Demiral, se l'Atalanta non lo vuole, francamente non ci penserei due volte e lo terrei a Torino in modo da concentrarsi poi su un altro difensore.

Se smussa qualche durezza e migliora la concentrazione, può essere una soluzione per rinforzare la difesa".

Juventus, storie tese tra Cuadrado e la compagine piemontese. Il laterale colombiano potrebbe partire

Il rapporto tra la Juventus e Cuadrado potrebbe non essere più idilliaco come una volta. Secondo quanto trascritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il rinnovo automatico scattato per il colombiano lo scorso anno, dopo la quarantesima presenza stagionale garantita, avrebbe causato un distacco tra il giocatore e la società.

La Juventus infatti, chiederebbe al classe '88 di spalmarsi i soldi dell'ingaggio (circa 5 milioni di euro) in due anni, mentre Cuadrado si opporrebbe a tale ipotesi. Di conseguenza, Cherubini potrebbe ascoltare le eventuali offerte arrivate per l'esterno sudamericano, che da intoccabile, potrebbe partire.

Durante: 'Di Maria può arrivare alla Juventus e fare bene'

La Juventus, oltre ad un difensore centrale, cercherebbe anche un esterno offensivo. Il nome di Di Maria rimbalzerebbe tra le mura della Continassa con frequenza e proprio del possibile approdo dell'argentino, ha voluto parlare Sabatino Durante. L'agente FIFA, intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, ha detto del "El Fideo": "Di Maria può arrivare alla Juve e fare anche bene. Il livello non è altissimo e lui è serio, forte e con molta voglia di lavorare".