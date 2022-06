Dopo la mancata qualificazione al prossimo mondiale in Qatar e la sconfitta nella "Finalissima" per 0-3 contro l'Argentina, il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ha deciso di ripartire dai giovani. Nella partita di sabato 4 giugno valevole per la prima giornata della fase a gironi di Nations League contro la Germania, finita 1-1, il ct azzurro ha infatti puntato con decisione sulla "linea verde". In particolare sono stati cinque gli esordienti assoluti, fra essi ha spiccato la prova di Wilfried Gnonto, autore di un assist.

I nuovi protagonisti azzurri

Nella formazione titolare scelta per la gara contro la Germania c'erano dei giocatori esperti come Florenzi, Acerbi e Donnarumma e altri che nel corso di questi anni erano stati un po' ai margini del progetto azzurro Politano, Biraghi, Cristante, Tonali e Bastoni. C'è stato spazio da protagonista anche per Lorenzo Pellegrini, autore del gol, giocatore simbolo della Roma, già importante nello scorso biennio azzurro ma che non aveva potuto giocare ad Euro 2020 per via di un infortunio.

Nel corso del secondo tempo hanno fatto il proprio esordio in azzurro Pobega, Dimarco, Cancellieri e Ricci, giocatori "esplosi" definitivamente quest'anno in Serie A e che potrebbero essere il futuro della nazionale.

Al 65' ha fatto il suo esordio Gnonto, attaccante dello Zurigo, ex primavera dell'Inter, che nel campionato svizzero ha messo a segno 8 gol e un assist quest'anno. Il suo impatto è stato determinante, visto che è stato l'autore dell'assist in occasione del gol azzurro di Pellegrini.

Martedì 7 giugno l'Italia affronterà l'Ungheria a Cesena nella seconda giornata del girone di Nations League e proverà riconfermare l'ottima prestazione vista a Bologna.

Le dichiarazioni del dopo partita di Mancini, Pellegrini e Gnonto

Queste sono state le parole di Roberto Mancini subito dopo la partita: "Abbiamo fatto una buona gara contro una grande nazionale. Potevamo vincerla ma abbiamo subito troppo presto l'1-1". Su Scamacca il ct ha aggiunto: "Ha grandi qualità, oltre al fisico e ha bisogno di giocare queste partite".

L'autore del gol Lorenzo Pellegrini ha invece affermato: "Mi faccio sempre trovare pronto, portare questa maglietta dev'essere un orgoglio per tutti quanti. Non bisogna credere alle stupidaggini che vengono dette in questi giorni" (riferendosi probabilmente al caso Zaccagni e Lazzari, che hanno lasciato il ritiro).

Questo è quello che ha invece detto a fine gara l'esordiente Wilfried Gnonto: "E' successo tutto molto velocemente, quando sono entrato ero concentrato sulla partita e su quello che dovevo fare. Io gioco a calcio e mi diverto, sono felice che venga percepito. Penso che sia giusto dare queste responsabilità ai giovani, noi dobbiamo giocare e dare soddisfazioni ai tifosi."