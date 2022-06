La Juventus sarebbe interessata a Marco Asensio, centrocampista offensivo del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno 2023. Secondo la stampa spagnola Asensio potrebbe lasciare la società madrilena anche perché è appunto vicino alla scadenza contrattuale: c'è infatti il rischio per il Real Madrid di perderlo a parametro zero fra un anno.

Nella stagione 2021-2022 Ancelotti lo ha schierato soprattutto nel campionato spagnolo, mentre in Champions League (competizione vinta dal Real Madrid) gli ha spesso preferito Valverde, Vinicius Junior e Rodrigo.

Il suo valore di mercato è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto anche a una somma minore avendo il contratto in scadenza fra un anno.

Possibile offerta per Asensio del Real

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Marco Asensio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 ed attualmente non sembra esserci la volontà delle parti di prolungare l' intesa contrattuale.

Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola. Asensio sarebbe l'ideale come punta di fascia nel 4-3-3 o eventualmente come trequartista nel 4-2-3-1. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire ad ingaggiare Angel Di Maria.

Nella stagione 2021-2022 Asensio ha disputato 41 match totali fra campionato spagnolo, Coppa del Re, Supercoppa spagnola e Champions League segnando 12 gol e fornendo 2 assist.

Il resto del mercato della Juventus

Inoltre la società bianconera starebbe valutando un rinforzo importante per il centrocampo, oltre a Pogba. Potrebbe infatti arrivare Frankie de Jong del Barcellona, che difficilmente rimarrà nella società catalana nella stagione 2022-2023.

Si è parlato di un suo possibile trasferimento al Manchester United anche perché a volerlo sarebbe il suo ex tecnico all'Ajax Ten Hag. Il problema è rappresentato dal fatto che la società inglese non disputerà la Champions League ma l'Europa League, a differenza della Juventus che giocherà la massima competizione europea. In caso di arrivo a Torino de Jong ritroverebbe anche il suo ex compagno all'Ajax de Ligt.

Non sarà comunque facile acquistarlo considerando che il Barcellona lo valuta almeno 70 milioni di euro e difficilmente il club torinese vorrà spendere una cifra del genere.

La Juve intanto lavora anche a un rinforzo per il settore avanzato: piace il serbo Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda invece la difesa si valuta l'acquisto di Molina dell'Udinese.