La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per definire alcune importanti situazioni di mercato, una di queste riguarda il futuro di Alvaro Morata.

La Juve non sembra intenzionata a versare 35 milioni all'Atletico Madrid per tenere lo spagnolo, ma non vorrebbe perdere Morata e per questo motivo starebbe cercando di rinegoziare gli accordi con i colchoneros. In particolare l'ultima idea venuta in mente alla Juventus e all'Atletico Madrid riguarderebbe uno scambio tra Moise Kean e Morata. Proprio per provare a trovare nuove soluzioni per tenere lo spagnolo a Torino, in queste ore, Federico Cherubini è in partenza direzione Madrid per andare a trattare con l'Atletico.

Per il buon esito della trattativa potrebbe essere decisiva la volontà dello stesso Alvaro Morata, che non ha mai nascosto il suo desiderio di poter restare alla Juventus. Per quanto riguarda un possibile scambio con Kean, invece, ci vorrà l'ok di Diego Pablo Simeone.

La Juventus al lavoro per Morata

Alvaro Morata, lo scorso gennaio, sembrava a un passo dal Barcellona, poi Massimiliano Allegri ha fermato tutto. Il tecnico livornese parlò con lo spagnolo, sottolineando che nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus aveva bisogno di lui.

Dopo le parole di Allegri, Morata decise quindi di declinare l'offerta del Barcellona per restare alla corte della Vecchia Signora. Lo spagnolo sente in modo particolare i colori bianconeri e le immagini delle sue lacrime dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia hanno commosso il popolo juventino: il suo desiderio sarebbe quello di restare a Torino.

Ma anche la stessa società piemontese vorrebbe tenere lo spagnolo. Il problema, però, è rappresentato dai 35 milioni del riscatto fissati due anni fa nell'accordo con l'Atletico Madrid.

A quanto pare Federico Cherubini è determinato a risolvere la questione e in queste ore andrà in Spagna proprio per provare a trovare un nuovo accordo conveniente per tutte le parti.

La Juventus vorrebbe tenere Morata, lui vorrebbe restare a Torino e l'Atletico non vorrebbe tenere lo spagnolo. Dunque se ci sarà la volontà da parte di tutti si potrebbe provare a trovare un nuovo accordo.

Kean potrebbe essere la chiave

Nella passata stagione, Alvaro Morata è stato molto spesso uno dei titolari di Massimiliano Allegri, giocando sia da punta centrale che da esterno.

Chi non ha avuto lo stesso spazio è stato Moise Kean. Per questo motivo l'attaccante classe 2000 potrebbe lasciare la Juventus. La soluzione per Kean potrebbe essere proprio l'Atletico Madrid. In questo caso, però, servirà il parere del tecnico dei colchoneros. Se Simeone dovesse dare il suo ok, allora quella che è solo un'idea di mercato potrebbe concretizzarsi.

Occorre precisare che, in tal caso, la Juventus dovrebbe prima riscattare Kean dall'Everton, con un anno di anticipo rispetto a quanto attualmente fissato dalle due società.